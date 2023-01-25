郭柏妍胸貼丁子朗　箝到實凌空做Sit Up

視后江美儀聯同劇集《下流上車族》眾演員包括郭柏妍、丁了朗、關曜儁及林穎彤齊亮相《東張西望》節目，江美儀大派利是，其中對在劇中飾演囡囡芊芊的郭柏妍最偏心，將一大疊利是全送她，江美儀表示：「佢係我個女，所以我全部都畀晒佢。」而郭柏妍就祝「媽媽」：「新年快樂，祝你大紅大紫，嚟緊再添一個細佬或細妹。」即嚇到江美儀「天然呆」：「唔係，佢講劇情。」

之後主持就話因為新年「食多咗」，所以要一班演員教做運動，其中江美儀問郭柏妍有何新年願望，郭柏妍表示：「就係練好啲戲，唱好啲歌，去爸爸（林敏驄）個演唱會，但我唔知去演唱會做乜？」江美儀就話：「你去唱歌，所以要練氣。」之後在「魔音芊芊」的叫喊聲下，郭柏妍邊舉啞鈴邊踩步再展「魔音」，不停重複劇集歌其中一句歌詞：「其實最重要是你共我一家人」，似乎歌技尚大有進步空間。

而戲肉則是緋聞男女做凌空做Sit Up，當郭柏妍跳上緋聞男友丁子朗身上，再用腳箝密緋聞男友時，全場尖叫，雖然親密到胸貼胸，但兩人竟不避諱，更見郭柏妍攬得丁子朗相當實，有人問：「你哋諗住hold幾耐呀？」，在關曜儁協助下，郭柏妍成功箝住丁子朗做了5吓Sit Up，成功後，關曜儁邊拍掌邊問：「係唔係好甜蜜呀？」擺明笑兩人的緋聞。