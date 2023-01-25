驚喜不絕！曾之喬英國鄉郊度假遇上草泥馬相伴

台灣女星曾之喬雖然已為人妻，但卻頗享受Me Time，經常單拖出埠，早前她又再出動飛英國度假，並把她所見所聞Po社交網，透露於當地一個距離倫敦約2小時車程的鄉下民宿，獨自度過了五日四夜，大抵透過網上介紹，該民宿有她最喜歡的草泥馬，故沒有多想便膽粗粗拍板預定房間，沒料到埗首天便凍到爆，地面全都結霜，但令她感溫暖的，便是民宿主人是一對老夫婦，他們都非常親切，有感民宿附近沒有一間食店，不時準備很多好吃的給她。

基於嚴寒關係，當地於下午四時已天黑，此時喬喬便跟隨老夫婦進屋烤火取暖，但滿滿好奇心下，卻偷偷地走到屋子後面大約800公尺的大草原，終模模糊糊看到了期待以久的幾隻草泥馬，沒想到驚喜一不離二，喬喬說：「冬天氣候真的蠻差的，彷彿是天空經常在耍憂鬱，大多是陰雨天，日照時間又很短，所以到的第二天早上剛睡醒，綿綿細雨冷颼颼，真的會讓人不想起床。在我懶洋洋的拉開窗簾之後，看到的畫面竟然是...十多隻草泥馬全部躺在我門前的草皮上，真的很夢幻，之後我便跟牠們，一隻超級無敵黏人的大狗Humphrey，和牠的好友愛撒嬌的灰貓Shelley，幾隻非常會生蛋的母雞，還有甚麼時辰都有可能會叫的公雞們，一起度過了退休般的五天四夜。」

喬喬返台後回顧今次旅程，直言從沒預料自己會到一個甚麼車也叫不到的地方，每天就在住的小屋裡無所事事，唯一的行程是坐老先生的車到大型超市買點食材，陪他一起找找老婆列的必買清單，然後就一整天聽著下雨聲，也藉機看了些想看的書、及劇集，也首次體驗了幾天早點起床，一起餵草泥馬吃早餐的生活，可算是一個美麗的回憶。