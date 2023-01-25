【簡潔生活學】兔年好意頭生酮早餐

今天是大年初四，先跟大家拜個年，冀望大家「虎」盡甘來、活力似「兔」，最重要精神爽利、幸福滿溢。

經過多年的疫情，今年終於不用限制人數，可以開懷跟家人朋友相聚，開心的日子自然吃得多，你是否也增磅？今次想推介一款賣相別具新年氣氛的生酮菜式：「紅運黃金磚」，主要材料是Halloumi Cheese及番茄，製作簡單，重點放在芫荽醬，如果你是芫荽控必定大愛，平常我會作為早餐，但當作午餐或晚餐也無不可。

主要食材：

1. Halloumi芝士 4至6片

2. 番茄 1個

秘製芫荽醬材料：

芫荽 半斤

油 1至2杯

生酮豉油 1湯匙 (非生酮飲食可用普通版）

羅漢果糖 1.5茶匙（非生酮飲食可用普通版）

鹽 少許

薑 2片

蒜頭 1粒

（可以加牛油果）

*將所有材料放入攪拌機，打成醬備用

做法：

1. 先將Halloumi芝士厚切長方塊，變成豆腐扒。注意：只有Halloumi才能用作煎扒；番茄切片備用。

2. 熱油大火炸芝士豆腐扒至金黃取出。

3. 將芝士和番茄排好，再淋上芫荽醬即成。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168