麥美恩催朱智賢結婚　自薦幫謝東閔送驚喜

藝人朱智賢（朱朱）與麥美恩（Mayanne），薛家燕等，今日（25日）出席賀歲劇《黃金萬両》宣傳，Mayanne稱由年三十晚至今未有收爐：「之前去咗澳門做節目倒數，但冇時間去賭場發新年財，可能等下個月冇咁多人先認真咁去澳門玩。」她透露父母最近由外地返港，加上之前因疫情幾年沒有拜年，故今年展開報復式拜年，利是收入可觀，問到有否被長輩催婚？她說：「冇，因為傳媒經常問，所以佢哋唔使問，上網睇就得。」她更推波給身旁的朱朱，指對方年紀比自己大，論資排輩都應該由對方先結婚，朱朱自認是事業型女性，要專心工作，問到男友謝東閔有否向其父母拜年？她說：「拜年向來都有，結婚就順其自然，我要驚喜，冇驚唔嫁㗎。」

Mayanne指以謝東閔性格，難有驚喜給朱朱，她自薦：「我幫你安排驚喜，就安排喺套劇大結局嗰日搞，謝東閔唔係咁難約。」問到Mayanne可有到追求者家人拜年，她即指未有時間，下周便要飛往韓國工作：「我可能搵個Oppa，不過要執一執個樣先，執到好似BLACK PINK嘅Lisa。」

薛家燕即場大唱主題曲，她表示已有多年未有拍劇，朋友及粉絲對新劇的反應不俗，她與劇中演員更接了登台工作：「3月會去馬來西亞雲頂登台，我叫佢哋要排舞排好啲，尤其十字步。」她指孫仔年初一跟向她拜年，只有歲半的孫仔已能以標準普通話向她大講恭賀說話，飲她喜出望外。

另外，活動上家燕透露跟劇中飾演丈夫的李成昌有接吻戲，她說：「古裝有Kiss戲唔多，以我呢個年紀更少，李成昌話可以就我，激烈啲又得蜻蜓點水又得。（你有咩要求？）我內心係想激烈，哈哈，唔係，不過唔知觀眾點諗，我哋拍咗幾次，最後唔知導演點剪，都幾好玩。（蜻蜓點水咁？）咁又唔止一點。我有幾十年冇拍，對上一次唔肯定係錫曾江定係黎小田。（拍嗰時有咩感覺？）我拍攝時都有啲怕醜，個心砰砰跳，我雖然年紀大，但我係少女內心，諗唔到我都會面紅，導演問我係咪搽咗胭脂，我就唔係。（有冇清場拍？）冇，又唔係拍床戲。如果真係拍床戲，都要諗吓先，如果咁搞笑，觀眾又睇得開心咪諗吓。」另外，有網民猜測家燕是第一代兔女郎，她坦言：「我係第一代。（你會唔會再扮？）我要諗吓，等我條腰幼番啲先。」