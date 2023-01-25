聽師傅話！卯兔迎新Phone

壬寅虎年香港運勢恍如坐過山車起伏甚大，幸好隨着疫情放緩，癸卯兔年將會是萬象更新的一年。所謂一命二運三風水，很多人想知道今年運勢如何，今次請知名堪輿學家麥玲玲師傅預測12生肖兔年運程，小記再同大家夾埋開運手機，隨時撈到Phone生水起！

兔：文昌入宮

肖兔者雖犯太歲，但運勢並非一面倒，反而有代表領導才能的「將星」及利於讀書考試的「文昌」入宮，不妨報讀進修課程，有望取得不俗成績。Samsung Galaxy Z Fold4配備7.6吋120Hz摺屏，主屏幕的Taskbar工具列操作如電腦般方便，並支援S Pen手寫筆，以便撰寫筆記或編輯圖片，讀書Jot Notes話咁易。

龍：男性扶持

肖龍人士在兔年做事易有隔礙，幸得代表男貴人的「太陽」幫助，若上司或老闆是男性，將有被提拔機會，也有機會因男性長輩而於投資上獲利。ASUS ROG Phone 6D Ultimate採用MediaTek 9000+八核心處理器，配合6.78吋165Hz屏幕、雙正面立體喇叭及AirTrigger 6感應式按鍵，打機快又爽，至啱跟男士們打開話題。

蛇：動中生財

不再受「刑太歲」及「害太歲」影響，新一年無沖也無合，整體運勢轉趨平穩，吉星有「驛馬」進駐，代表貴人在遠方，多了出差及旅遊機會，出外走動有望「動中生財」。Nokia X30 5G對應兩張nano SIM及eSIM功能，又內置4,200mAH電池夠用兩天，同時PureView 5,000萬像素主鏡頭支援三腳架50秒長曝模式，旅遊夜拍分外出色。

馬：女士幫助

受「破太歲」入主，今年人際關係及個人情緒較易受影響，做事容易出現波折。吉星有「太陰」飛臨，此星代表女性長輩貴人，在職者的上司是女性的話，或生意以女性為主有望得到支持。vivo X90 Pro+設有「華夏紅」仿皮機背，女士見到保證心心眼，加上5,000萬像素鏡頭可拍出Biotar、Sonnar等多款蔡司人像風格，保證獲得女士歡心。

羊：創意爆棚

受益於未羊與卯兔關係友好，今年事業有不俗發展，積極表現自己將有升遷機會。再者有「華蓋」吉星進駐，此星代表藝術才華出眾，從事創意行業者靈感爆棚，表現受人讚賞。Nothing Phone（1）的機背獨創半透明機身及Glyph Interface燈效，可隨意切換LED燈帶的閃爍效果，創意爆燈，跟創作人士襯到絕。

猴：財來財去

象徵權力的「國印」及代表貴人的「月德」拱照，運勢比去年順遂，人緣運特別好。惟留意今年雖然財運較穩定，但仍有凶星「小耗」，易有財來財去之象，用錢要更加謹慎。POCO M5行到4G+4G雙卡雙待，配備Helio G99八核心處理器、6GB RAM、5,000萬像素三鏡頭及5,000mAh電池，加上售價相宜，合乎量入為出的理財原則。

雞：錢財易損

踏入「沖太歲」之年，運勢起伏較大，凶星「歲破」會令人際關係受損，「大耗」意味有大金錢損失，而「欄干」及「災煞」代表困難重重，今年宜辦喜事沖喜一下。錢財易損的話，建議選擇激平4G雙卡手機Redmi A1，配備6.52吋HD+大屏幕、800萬像素鏡頭、5,000mAh大電池及Helio A22處理器，規格合格有餘。

狗：前線為佳

運勢受「合太歲」衝擊，整體吉中藏凶，吉星「歲合」屬於半桃花星，人際關係理想，而「紫微」及「龍德」則是強而力大的貴人星，事業不乏發展空間，當中以從事前線工作為佳。iPhone 14 Pro搭載A16 Bionic晶片，其6.1吋屏幕特設「動態島」功能，實時提醒各項通知及活動，方便前線工作者掌握周邊變化。

豬：應酬增多

擺脫了虎年「合中有破」的格局，今年運勢重上軌道，加上肖豬者與流年太歲屬半合，做事得心應手。吉星有「天廚」，意味新一年聚會應酬特別多，人際關係不錯。HONOR Magic4 Pro擁有5,000萬像素三鏡頭，既可錄製60fps 10-bit Log 4K影片，拍攝視野更廣至122度，飯局幾多人合照也能盡收眼底。

鼠：紅鸞星動

受「刑太歲」影響，運勢好壞參半。吉星有貴人星「天德」及桃花星「紅鸞」，有助打通人脈網絡，從事演藝工作者名氣獲改善，更有利戀愛運。HUAWEI Mate 50 Pro搭載5,000萬像素超光變主鏡頭，支援物理光圈10檔調校，適合演藝人拍出電影感影像，而且前置鏡頭拍攝範圍達100度，蜜運人士自拍So Sweet。

牛：避免高危

今年無沖也無合，但流年未有吉星進駐，很多時需親力親為，屬多勞多得的一年。受凶星「大狗」及「吊客」衝擊，出門易有意外驚嚇，應避免攀石、爬山等高危活動。Ulefone Power Armor 16 Pro通過IP68/IP69K防水防塵及MI-STD-810G軍規認證，機背還設有36mm喇叭可發出108dB警報，配合126流明超光電筒，有意外也能用於求救。

虎：人緣不俗

渡過運勢起伏的一年，新一年仍處於犯太歲狀態，而且未有吉星飛臨，感覺較為奔波勞碌。借來的「月德」雖只有三成效果，但也有助人緣找到心儀對象。Xiaomi 12T Pro配備2億像素超級影像拍攝系統，內置ProCut智能裁剪功能，自動分析相片中的人物，再裁剪成合適的相片構圖，用來拍攝另一半自然稱心滿意。