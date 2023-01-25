唐文龍計劃與圈外女友結婚：對方係北方人！

藝人麥貝夷與唐文龍今日（25日）出席布偉傑開設的教育學校的新春活動，唐文龍透露近年多留在內地發展：「新年前兩個月返咗香港，過幾星期就要返大陸拍一套網劇，之後再返香港拍兩套港產片。（依家基地喺邊？）邊度有工作就喺邊。」至於麥貝夷坦言受疫情影響，近年以從事幼兒教育為主，若有機會都想跟布偉傑合作。

問到唐文龍感情事，他坦承有一位感情穩定的圈外女友：「對方係北方人，拍咗幾年拖。（幾時結婚？）到時會話畀大家知，都有計劃，都快㗎喇，我個年紀都差唔多。（今次有冇帶女友返香港？）佢冇嚟香港，佢返咗鄕下，遲啲會帶女友見媽咪。（媽咪有冇催婚？）我媽咪好型，佢從來唔催，佢話你自己嘅人生自己決定，佢又唔急抱孫，最緊要係我開心，同搵到個人一齊到老。」麥貝夷表示仍然單身，自言新年也有被長輩催婚：「依家單身都好好，我要諗係咪真係想結婚同生小朋友，玩人哋個小朋友緊係開心，但湊自己嘅就好激心。而且我依家對感情事好謹慎，就算見過對方家長都要強烈了解清楚先，我好小心，見過鬼都怕黑，如果將來同大家分享感情生活，應該都係差唔多結婚。」