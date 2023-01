NCT Dream首度來港開騷　回顧NCT小分隊

韓國男團Super Junior去年11月在香港亞洲國際博覽館舉行「Super Junior World Tour-Super Show 9: Road in HONG KONG」演唱會,他們的師弟男團NCT Dream早前正式宣布於3月25日假亞博Arena舉行「NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW 2: In A DREAM' in HONG KONG」演唱會,這次將會是他們首次來港開騷,成員Mark、Renjun、Jeno、Haechan、Jaemin、Chenle與Jisung將會參加是次演出,不過演唱會詳情將會於2月公布,相信一眾的「NCTzen」又要搶飛啦!

其實NCT Dream是組合NCT的其中一個小分隊,目前組合共有23名不同國籍的成員,組合現有4支分隊,分別是NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayV。NCT是一個具有開放性、無限擴張性、成員無上限的男子組合,因此可能成員人數日後會繼續增加,這次我們一起回顧NCT小分隊,你認識哪一個?