梁非同王志良紅噹噹賀歲　望粵劇更加興旺

金童玉女新拍檔文武生王志良和新花旦梁非同舞台上相當合拍，早前拍攝賀年照，志良大顯廚藝，非同從旁幫手，默契十足，拍攝當日他們不約同而穿着紅噹噹，十分應節，一起恭祝粉絲「萬事如意迎新年 玉兔迎春旺全年」，寓意大家在兔年事事順利，粵劇更加興旺，演更多好戲讓觀眾欣賞。

志良煎蘿蔔糕及芋頭糕，取其意步步高陞，好事齊來，由於他的家人在內地，只有他在港居住，每逢佳節倍思親，尤其過去3年因疫情未能回鄉，獨自過年，雖然粵港通關，但他要留港練功，未能返鄉，故聽到梁非同過年與家人團聚，大表羨慕，他笑言：「我只係自己煎年糕食。」

非同自認是「甜品控」，最愛吃的賀年糕點就是年糕和馬蹄糕，但為演出要忍口，新年主要陪伴家人，「因為平日忙於練功難得共聚，（拜年有否被親友催拍拖?）已習慣單身，大家都知她最愛粵劇。」這幾年她亦有參與舞台劇及其他演出，但依然以粵劇為主，不斷吸收與練習。2月7-8日他們將會一連兩晚首度攜手合作《新胡不歸》，締造舞台新拍檔，緊接2月9-10日再聯同謝國璋、宋洪波及林穎施合作《經典折子戲》，非同感謝彭美施（施姐）邀請了尹飛燕擔任《新胡不歸》藝術總監，給了很多演出寶貴意見，亦知道施姐在布景製作上投放了新意念，令她十分好期待。