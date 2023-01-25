炎明熹演《愛．回家》感不可思議　向劉丹集郵為首要目標

「人氣王」炎明熹（Gigi）明晚年初五將客串為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演出。原來Gigi屬《愛回家》「鐵粉」，小學已經開始棒場，對於獲邀拍攝劇集坦言大感興奮，她說：「我有追開《愛回家》，時間許可，我會準時八點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容令我睇完之後好開心，每集又會帶出一啲信息，我覺得好生活化。呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係睇《八時入席》。」

Gigi表示能與劇中角色真正合作，感覺榮幸又夢幻，直情是不可思議，最尊敬的角色是劉丹（丹爺），拍攝時並爭取機會「集郵」與對方合照，她說：「我知佢做咗好耐《愛回家》，好開心可以加入呢個大家庭，因為我見到佢哋好似屋企人咁相處，佢哋會互相叫對方做阿爸、家姐或者阿妹，佢哋亦都好照顧我。」 變成粉絲的Gigi大讚劇中道具相當像真：「我一直以為「新威龍廣場」係一個真嘅廣場，然後Key個名落去，後來先知道原來係一個廠景，係特登搭出嚟，覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意，同嗰個𨋢真係好真。」

Gigi希望日後能有機會多拍劇，因為她很喜歡和公司的幕後工作人員相處，皆因很有愛，她說：「我一直好想拍劇，覺得好有趣，好鍾意同工作人員相處，拍劇時經常對到大家，佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」喜歡挑戰自己的Gigi笑言沒有特別想做的角色，因為甚麼角色也想做。

充滿童真的Gigi指拍攝當日遇到兩名可愛的小朋友，並高興對方提出合照要求，她當時還拿出兩粒朱古力氹小朋友開心，Gigi興奮地說：「嗰日誤打誤撞帶咗兩粒朱古力，其實原本我係想試吓個味，因為冇食過，最後我就一人一粒畀佢哋食，啱啱好，Yeah！」