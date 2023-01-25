王菲去年成功搣甩「港普」　古佩玲獻出螢幕初吻

前港姐王菲、古佩玲及吳天佑分屬同一經理人，日前齊齊拍攝賀年照，去年初嘗出埠拍劇的阿菲，指此行最大得著是搣甩「港普」，現時已說得一口流利國語，不過面對於40度高溫下開工，她不諱言苦不堪言:「我要帶假髮，指完場戲成條頸都係汗，好似去咗個蒸爐咁。」屬鼠的她透露兔年犯太歲，故已買定全新紅色服裝沖一沖，還準備攝太歲保佑健康。談到新年習俗，阿菲表示會打麻雀:「年年都打到凌晨3、4點，今年年廿幾已開始打，已經由舊年做『魚腩』輸錢，到今年開始贏錢，同埋聽講喺年三十晚一直數錢，數到踏入年初一，寓意嚟緊一年都數唔晒啲錢。」談到甩拖一段時間，阿菲直言對拍拖一事隨緣，現時享受單身日子。

而古佩玲則透露去年工作很充實，既拍處境劇，又有幸於《羅密歐與祝英台》演年輕版陳茵媺，當中更挑戰一人分飾兩角，兼且獻出螢幕初吻，故期待劇集播出。屬兔的她將犯太歲，古佩玲苦笑指還未等及大年初一，不如意事已應驗:「之前急性腸胃炎入咗醫院，同埋舊年身體唔係幾好，希望新一年健健康康，我都會去攝太歲同買好多紅色衫沖喜下!」至於吳天佑就表示去年豁出去參加《全能司儀選拔大賽2022》，雖然最後未能晉級，但對他來說是一張成績表:「呢個比賽睇到自己不足，新一年會鞭策自己要加倍努力，同埋希望可以入劇組嘗試拍劇。」