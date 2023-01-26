【是日通勝】

農曆正月初五

癸卯年 癸丑月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍

忌：開倉、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、30、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

金牛座：比上不足，比下有餘，笑多點可改善運勢。

雙子座：幹勁十足，職場中佔優勢，但小心捱壞身體。

巨蟹座：事業遇阻力，惟有實事求是才可重回正軌。

獅子座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

處女座：工作上獲不少機遇，穿黃色衫可帶來好運。

天秤座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

天蠍座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

人馬座：行事不要驚驚青青，保持鎮定就沒有問題。

山羊座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

水瓶座：凡事要向好的方面想，勿把失意無限放大。

雙魚座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 社交旺

（跌）虎 人緣差

鼠：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

牛：魅力沒法擋，獲異性示好，心情靚到極。

虎：是日沖煞，待人接物忌固執，以免吃虧。

兔：沉迷享樂，無心工作，小心遭上司斥責。

龍：精神奕奕，做事充滿幹勁，易取得佳績。

蛇：近朱者赤，多親近樂觀的人，可獲好運。

馬：是非纏身，易被人污衊中傷，有口難言。

羊：出門前悉心打扮，可令異性緣旺上加旺。

猴：話頭醒尾，執行力強，可成為職場贏家。

雞：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

狗：酒能亂性，應酬要適可而止，以免生事。

豬：健康有隱憂，宜多做運動，勿再偷懶！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

神位不能對向廚廁

中華文化多數源於儒家思想的信仰，敬祖敬宗，以提醒後代子孫念舊，追思前人的往事，永不忘本。古時，上至天子，下及庶民，家中總要安放歷代祖先牌位，慎終追遠，同時亦會安放神明的掛畫或神像來供奉。安放神明和祖先牌位，除了懷念之外，當然亦有祈福，期望得到庇佑，令家庭和諧、平安順遂等等。

有些習俗經過民間這麼長時間的流傳，衍生出很多宜忌事項，今天就舉出其中幾項，跟大家分享一下。

首先，神位不能對向廁所及廚房，因為這兩個位置，一個不潔淨，一個是殺生的，所以不能讓神明看見。其次，神位忌亂七八糟及灰塵滿布，因為影響神明本身潔淨的環境。

另外，有一件事是人人都誤會，卻非常重要的，就是祭品的規格。不論敬奉任何神明和祖先，都一定要用素食，例如一般四季可買到的生果（如蘋果、橙），絕不可以用葷菜，因為葷菜涉及殺生，如果要殺一隻雞、一頭豬來供奉神明，祈求保佑，合情合理嗎？

供奉祖先也是同一道理，後代子孫是要多做善事，為祖先積陰德，以便去除生前罪孽，早日上天堂，但如果為此而殺生，再添罪障，世界上豈有此理呢？所以大家不要盲目跟隨，要看清箇中原因才好做呀！