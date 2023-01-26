熊黛林承受不到噪音　兩個夠晒數宣布封肚

久未露面的藝人熊黛林（Lynn），原來返了內地拍劇及拍電影，離港足足4個多月，完成工作後，趕在新年前回港與家人團聚，早前她特別學插年花，為家居增添新春節日氣氛。Lynn透露在內地工作期間，遇上疫情一度要停廠，停工1個多月，不過之後都接了不少工作，算是有幸有不幸，直言有工開覺得好感恩。

提到暫未有返內地工作的時間表，直言因為被老公投訴：「今次走得太耐，老公投訴緊，兩個女未識投訴，不過佢哋話唔想我行開咁耐，因為試過成個月我都要開夜班，夾唔到時間同佢哋視像。」她稱幸好老公不用氹，她明白老公日頭工作，夜晚湊女會辛苦。問老公會否叫她不要出外工作？「如果我長期喺屋企，我會唔開心、會悶，同埋狀況會差，有工作先有動力扮靚。（新一年大計？）新一年想多啲喺香港做嘢，目標想做反派，上次做《家族榮耀》壞唔晒，有啲觀眾覺得我幾可愛得意，完全無憎我，自己想試吓做真反派，睇吓觀眾會唔會憎我，希望大家憎完再愛番我。」她又希望可以全家去旅行，覺得旅行有助放鬆，之後才有動力努力工作，是良性循環，希望夏天出發，計劃去日本旅行。「兩個女今年5歲，出世至今都未搭過飛機。」

她說新年會封大利是給媽咪，也為兩個女添置新衣棠，卻忘記了買新衫給自己，對她來說一家人開心便足夠，自己不一定要穿新衫，不過都會買東西獎勵自己。問到兔年會否造兔B?「我呢個年紀唔會啦!驚修唔到身，我生嗰時已經算高齡，基本上回復到8成，如果再生，我驚回復唔到一半，同老公都有共識。」認為兩個夠晒數，再生的話，擔心承受不到屋企太多噪音。

服裝：Ralph Lauren

場地：China Tang Landmark