甄子丹加持！王君馨為求逼真被劉雅瑟揸到窒息

藝人王君馨（Grace）於古裝賀歲片中飾演漂亮、狠辣角色，事前狂煲林青霞、張曼玉經典電影作參考！首度與金像獎影后劉雅瑟合作，兩人惺惺相惜，拍打戲更絕冇留手，Grace被「入晒戲」的劉雅瑟抓頸至滿臉傷痕兼近乎窒息，不但不覺辛苦仲大叫「好爽！」

Grace前年跳出無綫舒適圈，除了單拖北上參加綜藝騷，去年更接拍甄子丹自導自演電影《天龍八部之喬峰傳》，在戲中飾演重要角色之一馬夫人，機會可遇不可求，她指自己都很榮幸有此機會，並非常感謝子丹的支持與鼓勵，亦為了感謝對方的欣賞，她更加努力地希望做好一切，事前為了更投入去演一個「古裝人」，狂聽中國音樂以及狂煲經典古裝片：「林青霞、張曼玉、趙薇好多好多經典角色都有睇，要令自己投入古裝世界。」

首次與陳鈺琪、劉雅瑟合作，Grace大讚陳鈺琪拍攝時很專注，至於劉雅瑟，更是她非常欣賞的演員：「我睇《智齒》時已經好想同佢合作，佢係個啲入咗個角色就出唔返嚟嘅人，我好愛呢啲演員，係一個戲癡，所以我同佢等埋位時，最鍾意講戲。（有冇邊一場最難忘？）聚賢居群打個場，雅瑟要好用力爪住我下鄂，我叫佢唔使就我用力啲，佢真係用真力爪到我一度窒息同啲微絲血管凸晒出嚟，因為要拍十幾Take，之後塊面都損晒，但出嚟效果好好，子丹都話唔Cut機，由我哋發揮。」

色誘戲使出渾身解數

除了打戲，子丹還安排了一場色誘戲，讓Grace自行發揮，亦令她很難忘，她說：「個場戲係同前輩杜玉明喺馬車入面拍嘅，子丹話由我自己發揮，有幾艷麗、幾煞食嘅招數全部攞出嚟，咁我話盡力啦，因為杜玉明本身都係打星出身，所以佢話未試過咁好福氣拍呢啲戲，連嘴戲都未試過，所以我都算奪咗佢嘅螢幕初吻，亦因為咁，呢場戲我唔驚佢，仲好記得句對白『我要你死得舒舒服服』。」兔年已經來臨，她祝大家身體健康，心想事成，自己則繼續可以於音樂、電影雙線發展。

Outfit：FRAY I.D