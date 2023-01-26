娛圈單打︱年紀輕嘗盡起落　無破相執番身彩

繼林志穎去年炒車傳出毀容、其後證實俊臉無損後，另一台灣男星柯震東亦吉人天相，大步檻過！他拍攝劇集《乩身》之際，無人機突然失靈墜毀導致左邊臉嚴重受創，入院縫了30針，外間一度傳他破相，幸好傷勢愈合情況極佳，早前已出院同朋友一起睇電影版《男兒當入樽》，日前再在IG分享入院治療相，證明靚仔依然，粉絲終於可以放下心頭大石！

他晒出躺在醫院病床上接受治療的照片，露出半張臉未見傷勢，乍看模樣有點猙獰，但細看冇乜大礙，留下一句「一點一點進步囉」，透露正在好轉。看來他和其成名作《那些年，我們一起追的女孩》所飾演的柯景騰一樣，擁有打不死的作戰精神。

說起柯震東，香港觀眾對他的印象始終停留在《那些年》──青靚白淨愛搗蛋的大男孩。事實上，他其後亦沒有甚麼作品令人刮目相看，反倒是緋聞不絕，連天后級的蕭亞軒亦曾被他追到手。但要數最轟動，莫過於2014年在北京遭揭發吸毒，被行政拘留14天。回台後落淚表示「做了最壞的示範，讓所有人失望」，後來更被中國廣電總局列入「封殺劣迹藝人」名單，人生直插谷底。

他自此淡出大陸演藝界，集中在台灣發展，總算逐步收復失地，詎料又遇上今次意外。年紀輕輕，人生數度大起大落，都可謂異類。究竟是命犯煞星，還是天將降大任於斯人，大難不死必有後福，還須看他的造化。

姑勿論如何，柯震東有俊俏的外形和觀眾緣，經過今次執番身彩，若能苦心鑽研演技，溝少啲女，前途仍是一片光明。