東方日報C1：唐詩詠緋聞翻Hit買桃花催旺愛情

視后唐詩詠的感情一直備受關注，大年初二與曾傳緋聞的伍允龍、好姊妹張曦雯及男友等茶敍， 十足Double Dating一樣。詩詠笑言視伍允龍如師傅般尊敬，但不諱言今年獲堪輿學家贈言，買桃花催旺人緣及愛情運，期待兔年行個美滿桃花運！

唐詩詠自從離巢無綫後，一直放開心境，接受不同新事物及新嘗試。入行多年的她樣子甜美兼態度溫文，被喻為「絕世好女友」。單身多年的她一直不乏追求者，雖然現時寄情工作，但她受訪時坦言希望兔年事業與愛情雙贏，享受工作之餘，亦渴望有美滿的生活。問到怎樣催旺桃花運？詩詠說：「之前有師傅叫我去買桃花，因為離開咗舊公司，要自己催旺吓啲人際關係，桃花有利人緣之外，仲會旺埋愛情，我都期望事業、愛情兩得意！兔年走出舒適圈，我已經準備好迎接多方面嘅新嘗試、新景象。」

如師傅般尊敬

去年她與伍允龍有份主演的劇集《鐵拳英雄》播映，因劇中伍允龍癡戀詩詠，之後更被拍得詩詠以辣跑接載男方，因而傳出緋聞。事後詩詠指伍允龍拍打戲時幫助她不少，笑言當人情還給他，強調只是朋友關係。不過人在人情在，大年初二詩詠相約好姊妹張曦雯（Kelly）及其家人拜年，除了Kelly偕男友見家長外，伍允龍亦在場，十足兩對情侶約埋一齊Double Dating，加上詩詠與張媽媽關係甚佳，當正對方是親生母親，今次聚會似足見家長！難怪網民翻炒昔日緋聞，揣測詩詠跟伍允龍關係更進一大步，希望兩人有情人終成眷屬！

對於被指有新戀情，詩詠笑言：「唏！我對伍允龍就如師傅咁尊敬，拍劇時佢真係幫我太多喇！所以新年點都要同師傅拜個年。今年新年我都係約啲朋友食吓嘢，又去咗『阿哥』林子善度拜年。Kelly同伍允龍好熟㗎，因為佢哋家人都喺芝加哥，所以約埋一齊食嘢囉！」而伍允龍受訪時表示：「只係咁啱大家喺香港約埋一齊食飯，聚一聚咁，唔好誤會。」

張曦雯盼好友「脫單」

至於Kelly坦言與母親都期待詩詠盡快覓得如意郎君：「我梗係希望佢快啲搵個好嘅男朋友，連我媽咪都好心急，成日問我詩詠拍拖未，希望新嘅一年佢快啲搵個男朋友介紹畀我哋認識。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：