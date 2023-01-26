王賢誌約「仔仔」食開年飯大派利是公布大計

由王賢誌（Vinci）監製的男同志配對真人騷節目《仔仔一堂》反應熱烈，Vinci去年自組娛樂公司，簽下12位仔仔為旗下藝人，年初四Vinci以老闆身份召集仔仔們一同吃開年飯，席間大派利是，十分高興，他透露有2位仔仔不在港缺席，唯一在真人騷配對成功的情侶Ray和Kenny拍拖亮相放閃。問到其他做不成情侶的仔仔見面會否尷尬時，Vinci認為約會過發覺不適合，做不成情侶也可以做朋友，不擔心影響感情。

提到仔仔中人氣最高是「翻版王浩信」Louis，早前已率先跑出亮相美酒活動任嘉賓，Vinci透露仔仔未必全部想做藝人，會按其意願安排工作，他除了做經理人外，同時會負責製作，「想拍微電影和BL劇《Boy's Love》，希望帶佢哋走遠啲。」

另外，他同時公布好消息，仔仔們首本的寫真集《PRIDE in ACTION BOYSCATION》已完成，收益會撥捐慈善用途，由於撞正農曆新年假期，原定2000本，暫時只印製了幾百本，待假期後才舉行簽名會，寫真集中不乏騷肌照，屆時一班仔仔會親身簽名會，與粉絲見面時一齊揭盅。對於現時旗下全男班，將來可會簽囡囡？「暫時係仔仔，因為我唔熟識女女，未必做到，可能要搵適合嘅人幫手，好多人問我會唔會拍女版，或者仔仔一堂Season 2，要再從長計議，或者唔止喺香港拍，會加入其他地方嘅仔仔。」他透露現時逢周一都會夥拍幾位仔仔在網上開Live，與觀眾分享感情問題，及玩遊戲互動，現時每次直播都吸納幾萬人收睇，現時最大難題是直播沒有字幕，令部份不諳廣東話的內地粉絲不明所意。