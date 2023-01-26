The golden roof island　海上金花　豪氣浮現

近年「元宇宙」概念成為了投資界熱話，更掀起一股「炒房潮」，單是2021年的虛擬房地產銷售額就超過5億美元（約39億港元）！投資者之所以肯一擲千金，除了看好這些資產的升值潛力，也因為當中不乏耀眼設計，正如以下介紹的超豪度假島「The golden roof island」，形態似一朵海上花，還要配上金色屋頂，實在令人眼前一亮。

金頂加持

金色是財富的象徵，一向予人堂皇、貴氣、豪華等觀感，難怪不少豪宅均融入金色元素，務求在設計上達到畫龍點睛的效果，出自設計工作室Veliz Arquitecto的「The golden roof island」，就是很好的示範作，其頂部由多塊金色幾何圖形拼湊而成，看似一朵金色的花，在碧海中浮現，異常搶眼。

作為一個四面環海的豪華度假小島，「The golden roof island」設有多個碼頭供遊艇、帆船泊岸，其建築面積達5,000平方米，空間寬敞而開揚，不同角落均栽種了綠色植物，襯上周邊360度的海景，還有海浪的聲音，絕對可以令人忘卻煩囂。據設計師的構想，「The golden roof island」適合用作度假或會議場地，除了可在元宇宙「落成」，也可於現實世界興建。