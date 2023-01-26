戴女神同款飾品　開工迎好運

年初五是開工吉日，所以唔少打工仔在新年假後，都會揀呢一日開工，更會換上全新配飾，以新形象開始新一年工作。為了提升工作運，有人會戴上多功能的水晶原石飾物，也有人會選擇高貴奢華的珠寶或優雅純金設計。以下搜羅了多款適合開工時佩戴的小飾品，大家不妨從中挑選一款，幫自己轉新Look，催旺事業運與財運！

優雅精緻飾品

相信大家在假日期間或多或少都有追韓劇，其中一齣由女神宋慧喬主演的劇集《The Glory黑暗榮耀》正在熱播，看得大家直呼過癮。身為Chaumet品牌大使的宋慧喬在出席新劇記者會時，就曾以品牌的Bee My Love系列和Torsade de Chaumet珠寶搭配一身黑白優雅服飾。這兩個人氣系列以精緻低調的風格見稱，很適合上班族作日常配襯。如果喜歡藝術感更濃的款式，則可選Joséphine系列，其滲入皇冠元素的設計，既高貴又具藝術美學風格，戴上身即散發女王氣質。

簡潔力量加持

開工飾品也可選擇長青永不過時的款式，珠寶品牌Tiffany & Co.很擅長推出蘊含典雅設計的經典珠寶首飾。最經典的T系列靈感源自品牌標誌的「T」字圖案，可以算是品牌的入門款式。簡潔的T形設計展現出自信態度，而且最近品牌還推出限量款手鐲，將18K玫瑰金與粉色藍寶石和諧配搭，為經典設計賦予全新浪漫意義，同時也有象徵對新一年的美好期昐。至於全新Tiffany Lock系列，靈感就源自Tiffany古董珍藏庫中的掛鎖，以反傳統的美學詮釋「No rules. All welcome」的精神，寓意用不同形式且了無邊際的愛開啟新一年。