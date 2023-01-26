【咁勁冇人講】獅王爭霸？師傅卻話：獅王無用

台上一分鐘，台下十年功，舞龍舞獅，也都如此。繼承了父親武館，與兩位哥哥一起經營姜氏金龍醒獅團的「三姜」姜偉池師傅，自小便已鍾愛舞獅，從2010年開始他亦連奪了四屆世界醒獅盃冠軍，很早就把舞獅視為人生第一目標。

三姜：「為何我會玩舞獅？因為我爸爸就在武館教拳，我們三兄弟自小就在這氛圍下長大。小時候我們沒玩具，爸爸卻會紮些小獅頭，給我們舞玩，那時武館就在我家對面，我們常攀窗花偷望師兄們練習，看到已很開心了。」現在的三姜，雖已沒再親身比賽，但仍矢志傳承舞獅文化，讓更多年輕人接觸舞獅。

最難團隊默契

表演舞獅，極考驗體能，新手要「滿師」出場絕不容易，三姜：「若非走梅花樁，一般訓練約半年也能上陣；但若要上梅花樁，我估計要訓練10個月至1年。現在舞獅技術要求很高，隊員手腳不能生疏，練習不可停止，要時刻保持狀態，比賽前兩三個月甚至要每周練習6至7天。」

三姜話舞獅最難，其實不是動作，而是默契：「例如獅頭和獅尾，獅頭即使舞得好，獅尾若忘了動作，頭尾便『甩掉』失手，又或鼓手突然打錯，鑼鈸也跟着打錯，最終『乒鈴嘭唥』亂掉。」三姜強調再難的動作，只要不停練習，總會有天成功做到，但默契卻要花時間培養，隊團工作才是最難。

獅王無用精神

三姜話他們有句話「不失傳統更勝傳統」，意思是要發展傳統文化，便要有新思維，故此近幾年他做了不少新嘗試，包括在2014年出書《我不是師傅》，近年也跟不同潮流品牌合作，既辦過醒獅展覽，也跟朋友創立自家品牌「獅王無用」專營潮衫，並滲進舞獅元素，而品牌名字「獅王無用」也蘊含了三姜想表達的訊息。

「記得十多年前，我在某間武館門前看到『獅王之王』四個字，但我在想王不就只有一個？回來後我便跟哥哥說，我想寫『獅王無用』擺放武館，因為我覺得舞獅背後意義，就是無論你了拿多少獎項也沒有用，最重要其實是飲水思源，這一輩年青人更要知道，尊師重道、常保謙厚，才能得人尊重。」

中國獅子傳說

中國沒有獅子，為何卻有舞獅？傳說在中國漢朝時期，初次有真獅子從西域朝貢來中國，人們開始模仿牠的動作，後來演變成中國舞獅，用它驅邪避凶。

世界各地怪異舞獅？

在中國以外，舞獅其實也存在於異國文化中，在以下地區你也看到不一樣的舞獅：

馬來西亞．水底舞獅

雖然要進步，就要破舊立新，但舞獅舞到要潛入水底，你又是否能接受？在有很多華人的馬來西亞，於吉隆坡的城中城水族館，每逢春節都會進行別開生面的水中舞獅表演，潛水員會舞着獅頭獅尾，或扮成財神，在水族箱魚群中起舞，動作像極太空漫步，視覺效果確實搶眼。

日韓．詭異狂獅

相比中國舞獅，日本和韓國舞獅就「可怕」多了。日本舞獅，有分雙人及單人，獅頭都是色彩陰沉、牙齒外露，舞起都像凶猛的惡鬼。而韓國舞獅，外貌就更為詭異，它全身白毛飄盪，在蒼白臉上更有對猙獰大眼，而且滿口尖牙，舞動起來像頭披頭散髮怪獸。不過無論多古怪，舞獅都是用作驅邪除魔，故此愈嚇人愈好，只希望別嚇壞細路。

印尼．吃人猛獸

想不到在印尼，都有像極醒獅的巴龍舞。巴龍舞是當地老少咸宜的舞劇表演，內容圍繞代表善惡的兩股勢力，互相抗衡的故事。而由雙人舞動的巴龍獸，既像獅子，也像黑豹，表演時更會把女孩一口吞掉，但感覺不但不可怕，而且還有點滑稽搞笑；巴龍原來是善神的化身，難怪被吃的人都又驚又笑，彷彿被吃都有種幸幅感。