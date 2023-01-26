新款口味漢堡　好食快靚正

趕時間食快餐，又想食得好一點，分量十足的漢堡是一個選擇。除了傳統配搭，近年亦不乏選用高質食材配搭的新口味，最近有新漢堡包店開幕，又有連鎖店推出限定新口味，為大家帶來快靚正的好滋味。

新店登場

想吃大廚特別設計的漢堡，不如揀一間專門店品嘗。剛於灣仔開幕的N+ Burger以「Farm to Burger」 作理念，在澳洲擁有自家牧場，為客人提供高質的安格斯牛肉漢堡。店內有4安士和6安士的全天然安格斯牛肉及牛腩肉，配秘製醬汁和酸種麵包，打造出不同款式的出品。原味的N+ Classics以4安士安格斯牛肉漢堡、美國芝士、番茄片、白洋葱圈、酸青瓜及脆綠毛菜組成，另外還有煙肉、三重蒜蓉醬和千島醬3款口味選擇。雙層漢堡N+ Limited就有6安士安格斯牛腩肉和其他配料，可揀選自家製日式芥末醬或松露醬口味，一啖咬下去，即吃到肉嫩多汁的漢堡，啖啖滿足。

創意配搭

傳統漢堡是以牛肉作主角，其實食材配搭可以有無窮變化。將軍澳Jinni Burger 早前推出全新菜單，帶來不同新口味。就咁燒焦芝士漢堡選用自家手打牛肉漢堡配Mozzarella、車打和帕爾馬3種芝士，芝味十足。 平平無奇西京燒漢堡是西京燒魚柳配京葱和生菜，外脆內軟。掛羊頭賣羊肉漢堡選用新西蘭羊肉，配特製薄荷醬和蔬菜，相當惹味。至於四川辣味雞扒漢堡，自家製麻辣醬配炸雞扒和青瓜、木耳，富口感又刺激。

花款多多

世界各地的漢堡都各有不同的風味，尖沙咀新開的SUMO Dog and Burger有多款口味選擇，店內的牛肉漢堡選用A4和牛製作，當中包括墨西哥辣肉醬和牛堡、美式芝士和牛堡和日式山賊和牛堡等。其他有日式赤雞漢堡、菠蘿炸雞漢堡、豚肉生薑燒漢堡和法式芥末羊堡。海鮮類有軟殼蟹和菠蘿炸蝦口味。除此之外，還有多款熱狗包括日式照燒、椰菜沙律、墨西哥辣肉醬和芥末牛油果蟹肉沙律4款口味，再配不同的小食，分外滿足。

甜辣蜜糖

來到新年，會有不少主題限定美食。Shake Shack由現時至2月26日推出限定的甜辣蜜糖脆雞堡，炸雞扒可選雞胸或雞腿肉，淋上甜辣蜜糖醬，配椰菜絲和青蘋果，一啖吃出甜、酸和辣。另外，品牌同時推出甜辣蜜糖脆雞粒，作小食也不錯。由現時開始，客人選購任何1款甜辣蜜糖系列食品，可獲限量版利是封，數量有限，送完即止。

高級和牛

油香肉嫩的和牛一向是高質食材，MOS BURGER由現時至1月31日供應的升級版Waku Waku漢堡套餐，選用澳洲和牛牛肉餅，配番茄、炸洋葱圈外，還有濃厚和牛燴醬、和牛咖喱醬及和牛甘味醬3款醬汁作配。套餐還有厚切薯條、摩斯雞塊和限定的脆脆薯角，分量十足。另外，餐廳正推出冬日禮品活動，客人於指定店舖選購正價套餐，加指定價錢可換小火龍A4文件夾。為配合此活動，更推出限定CHU級和牛漢堡套餐，大家可按喜好選擇。

招財進寶

來到新一年，當然是好運連連，麥當勞推出招財福堡系列，寓意兔年「兔」氣揚眉。黃金脆薯牛堡以脆薯餅配黑胡椒醬牛肉、洋葱粒和芝麻長麵包，黃金菠蘿漢堡內有板燒雞腿、原片菠蘿和生菜。另外還有新春限定的招財牛堡和招財雞堡，除漢堡外，有限定的扭扭薯條、熱情果梳打、紅豆吉士批和小龍蝦湯供應。惠顧任何招財福堡套餐，可獲送LINE FRIENDS與麥當勞新年利是封，數量有限，送完即止。