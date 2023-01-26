靈敢侶情：真的火大了！

過年出去熱鬧地點走走，遇到三件讓人搖頭的事。

第一，霸位不讓座。是說該地點的座位，是供遊人填寫資料用，言則就不是專門讓人休息或等人。有一位人士，一人霸三個座位：分別是他本人、寵物、背包。見旁邊有不少人在等位，我就問這位人士：「你是在等筆填資料嗎？」然後卻換來一臉不滿意的回答：「我在等人。」沒多久，我等到座位了，在快要填好資料時，旁邊走來兩個找座位的遊人，我馬上叫住他們：「我很快寫好了，讓你們坐。」很快，我便站起來，對方跟我道謝，我回答說不用（因為這是應該的）。可是，那個霸位人士，竟然一臉不爽和不屑地看着我，似乎是認為我在「寸」他。

第二，搶醬料。該地點有小食店，我買了幾份腸粉，然後移步到自助醬料區。排隊等前面的客人都落好醬料後，輪到我了，桌上的醬料的排列次序是：左邊辣醬、中間甜醬、右邊豉油。我先從左邊的辣醬開始，突然，排在我後面的客人伸手繞過我的左手，拿起右邊的豉油勺，舀起豉油，然後再繞過我的左手，放到他的腸粉碗裏。過程中，豉油滴到我的衣袖，很氣呀！我這件衣服可是新的，豉油漬又難洗。

第三：搶路。走路時，我身前的一位小朋友突然煞掣蹲在地上檢風車，我的本能反應就是馬上站穩，免得被後面擠上前的人壓到他。很快，身後已經有人推我，我就移一移身體讓這個人先過，但他竟然在我讓路之後，故意用力撞了我一下，怎麼我知道是故意？因為他在撞我之後，回頭厲了我一眼。這下我真的火了，大聲喊道：「我前面有小朋友在檢風車，你還撞？」這個人還要一臉「嘩！瘋婦呀！沒事亂罵人！」氣得我。

平日上班時間出現撞人、搶位、霸位的事，我都理解是因為趕時間或太累，但新年去得熱點，都已經在休假了沒趕時間了，怎麼還要這樣？讓人一下又不用錢，但亂撞亂搶分分鐘釀成意外，這三個人到底有沒有好好思考後果？

看來就是沒有。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03

周靈山（作者提供）