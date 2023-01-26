金兔利是掃Gadgets

農曆年𢭃咗咁多利是，係時候揀番份禮物獎勵自己，而一眾Gadgets就啱晒各位喺新一年大展鴻「兔」，無論想用耳機聽賀年歌，抑或聚會時印相留念，甚至假期去旅行觀星拍片，都不乏數碼玩物好選擇。

歡「樂」年年

農曆年當然唔少得賀年金曲，想享受天籟音韻，可考慮Bowers & Wilkins（B&W）第二代真無線降噪耳機Pi7 S2，耳機兩邊各配置動鐵高音單元及 9.2 mm 動態驅動單元，以廠方經典揚聲器技術調音，支援 24-bit 48kHz無線傳輸及 aptX Adaptive 技術，分析力更細緻；最吸引是充電盒可經3.5mm音頻線或USB連接至外部音源，通過無線音頻發射技術將聲音無線傳送至耳機。而且加上左右耳機各有 3 組收音咪，升級主動降噪音之餘，有助提升話音質素。

兔年吉祥

每逢農曆年，Apple都會推出賀年生肖AirPods耳機，今年亦唔例外，特別發布兔年特別版AirPods Pro。其充電盒刻有兔年限定激光鐫刻圖案，該圖案還會在用戶連接耳機時出現於手機介面。入手更有機會獲得為兔年特別設計的利是封，封面印有兔仔與Apple Logo二合一圖案，數量有限，售完即止。

動如脫兔

春節過後不少人已計劃去日韓等地滑雪旅行，帶埋DJI全新Osmo Action 3運動相機就可以第一身拍攝動感影像。它搭載 1/1.7 英吋 CMOS及155° 超廣角鏡頭，配合超強增穩3.0功能，可攝錄最高4K/120fps影片。新一代還優化了磁吸快拆設計，加上內置1,770 mAh電池，可於-20℃ 的冰雪環境中使用150分鐘。

群星拱照

傳統天文望遠鏡大多只能看到黑白星光，需要追蹤儀和後製疊相等技巧才能重現色彩豐富的浩瀚宇宙。Unistellar eVscope 2智能可目視星空觀測儀為此而生，內置天體自動定位系統和深空視覺強化功能，即時累積星光及處理影像，讓各位看到綺麗的星雲與星團。還可經App進行設定及記錄影像，觀星愛好者必Like！

「紅」運當頭

新年想印賀卡或相片，可利用Canon新推出的PIXMA G3770加墨式多合一打印機，紅色機身夠應節之餘，備有4,800x1,200dpi打印解像度，每分鐘可印11頁黑白或6頁彩色文件。有別於傳統噴墨打印機的更換墨盒設計，新機只需添加原廠墨水即可，每套黑色及彩色（靛藍、黃、洋紅）墨水分別可打印多達6,000頁黑白及7,700頁彩色文件。

佳節「相」隨

拜年歡聚少不免用手機影合照，想即場印相派給親朋好友，Fujifilm智能相片打印機instax SQUARE Link幫到你！它能將手機內的影像打印到方形菲林，並可加入各式相框和數碼貼紙，由傳送至開始打印約12秒，每次充電可印100張相。還新增AR Print功能，只需掃描相片的二維碼，便能看到文字、塗鴉和動畫等AR內容。