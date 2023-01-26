【營事檔案】菠菜磅蛋糕　無油兼低糖

總有一種人士對於進食蔬菜有一定困難，害怕青草味等等的原因，都令攝取的纖維量及營養素不足。想家中的小朋友、大朋友都可以好好進食蔬菜的話，最好就是融入到食物中。今次的食譜加入了菠菜在磅蛋糕中，製成一個不太甜，十分適合做早餐或下午茶的蛋糕。更變動了原有的比例，無油更低糖，適合一家大細。

菠菜 含葉酸有助平穩心情

菠菜營養豐富，當中含有葉酸，是製造紅血球必要的營養之一，也可以維持神經系統的正常運作，幫助穩定情緒等。對懷孕或準備懷孕的女士來說，葉酸更是重要營養，可幫助胎兒未來神經發育，因此婦產科醫生常會開含有葉酸的營養補充劑給懷孕媽媽。

代糖 零熱量但不宜過量

生活中總想有一點甜，但如果是患有糖尿病或偏肥人士，則要控制攝取的糖分，以免加重病情。代糖就是這時候最好的甜味代替品了，與沙糖、蔗糖相比，代糖甜度較高，十分少的用量就可以帶出甜味。最重要是代糖幾乎零熱量、碳水化合物、脂肪、蛋白質、鈉質、纖維及糖分等等。不過，更要留意是，經常食用代糖，有機會令人習慣了一定甜度，反而變得更嗜甜，因此適量代替日常中所用的沙糖即可。

【菠菜磅蛋糕】

材料：

脫脂奶 1/4杯

香蕉 1隻

雞蛋 1隻

代糖 2茶匙

菠菜 1杯半

燕麥片 1杯

梳打粉 1茶匙

泡打粉 1/4茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.香蕉去皮切半，其中一份中間切開備用 。

2.將半隻香蕉及所有剩下材料放入攪拌機攪成糊狀。

3.在焗爐盤內鋪上牛油紙，倒入麵糊，再於上面加上已切半的香蕉。

4.焗爐以180度焗20分鐘，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。