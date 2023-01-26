《金草莓》提名惹爭議　始創人跪低宣布取消童星提名

恐怖重拍80年代經典恐怖片《凶火》的《凶火異煞》（Firestarter），片中女主角12歲女童星Ryan Kiera Armstrong日前獲《金草莓獎》提名最差女主角，即引發網民爭議，認為大會對童星太苛刻，更有網民發起聯署批評《金草莓獎》「毫無道德」。

雖然《金草莓獎》始創人John J.B. Wilson事後指批評太過「小題大造」，但最終日前他因輿論壓力而發聲明向Ryan道歉之餘亦宣布取消她的提名，此外，他表示會改制今後不會提名任何18歲以下的電影人。在聲明中始創人強調《金草莓獎》從未打算埋葬任何人的職業生涯。

查實今次已非《金草莓獎》的提名首次惹爭議，去年始創人公開向1981年獲最差女主角提名的《閃靈》（The Shining）女星Shelley Duvall公開道歉，表示他們不知當時她是在遭受極大身心壓力下拍攝該片。之前，美國童星Jake Lloyd亦表示過1999年他憑《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I - The Phantom Menace）獲提名《金草莓獎》之後就經常遭校園欺凌。