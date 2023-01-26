賀歲檔票房大收5千萬　較2年前上升18.58%

隨着防疫措施放寬，今個賀歲電影檔票房明顯上升，綜合由年三十晚（21日）至大年初三（24日），本港中西電影票房總收入為$50,859,935。因之前受疫情影響，戲院為配合政府的防疫政策於2021年及2022年農曆新年黃金檔期被勒令停業，與2020年農曆新年受疫情初期影響下的同期收入$42,891,851比較，上升了18.58%，但與未有疫情的2019年同期票房$61,474,997比較，則下跌了17.27%。其中以電影《毒舌大狀》成績最好，開畫日即年三十晚（21日）單日票房為$4,185,718，年初三（24日）單日票房$7,049,325，截至今日（26日）上午11時累積票房是$34,175,005。

另外，於年三十晚（21日）上映、張敬軒主演的《超神經械劫案下》票房破1千萬，位列賀歲檔票房榜第2位，截至昨日（25日）累計票房$11,132,368。甄子丹主演的《天龍八部之喬峰傳》於年廿八（19日）上映，截至昨日累計票房$2,513,031。至於日本動畫《THE FIRST SLAM DUNK》於本月12日上映，氣勢繼續凌厲，截至昨日累計票房$28,107,676。而在上月14日開始上映的《阿凡達:水之道》，截至昨日累計票房$132,624,737。