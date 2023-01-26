Alton新劇有「床戲」　李敏讚舒服：感情戲好老練！

MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV新劇《大誠實家》中屬於誠實擔當，但心地好到讓人懷疑背後有陰謀，令人反思誠實是否也有罪。Alton劇中與李敏（Ranya）飾演情侶，雖然有「床戲」但卻沒有親熱戲份，他笑說：「劇中情侶關係，有同床、有依偎戲份，但劇情未去到要錫錫，拖手都有嘅。」他又直言沒有偶像包袱，劇情需要咀戲也沒有問題。

Ranya與Alton首次合作，大讚對方是暖男，相信會是好好的男朋友：「現場感覺佢好好、好暖男，《季前賽》都有同MIRROR成員合作過，佢哋好多人關注，所以都有啲擔心，Alton又咁紅，演情侶都驚佢啲粉絲呷醋，但係合作得好舒服，冇距離感，唔會高高在上，好似朋友咁，係好好對手，相信佢都係好嘅男朋友。」自細在女人堆中長大的Alton笑言氹女仔方面也不斷學習中：「盡力做，作為細佬、做仔又好，無論做乜都有人挑剔，永遠唔會滿分。」

拍過不少劇集的他直言期待做男主角，希望多拍有感情發揮的作品，認為演技需要磨練，無論上多少演戲班，也不及實戰經驗寶貴。Ranya說：「好驚喜，佢唔似第一次拍呢類戲，演繹得好自然、舒服，感情戲好老練。」

Alton：

化妝：Yumi Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Frankie Ho@hair culture