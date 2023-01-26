張敬軒初三畀「嘢」壓　手臂重創要包紮

張敬軒率領魏浚笙(Jeffrey）、黃正宜（阿正）、洪嘉豪、張明偉等，今日（26日）到銅鑼灣為英皇賀歲電影《超神經械劫案下》謝票，慶祝錄得逾1,300萬票房。

軒公、Jeffrey與阿正接受訪問講到票房目標是否向2千萬邁進，軒公說：「再繼續努力，有咁嘅成績已經好開心、好意外，因自己主力唔係演員，拍檔有啲都係初哥，我哋分咗兩隊人已經謝票80幾場。」阿正與Jeffrey則笑言希望票房有3,888萬攞好意頭。

電影雖然有好成績，但軒公就要好好保重身體，他在年初三執拾錄音室時被一箱母帶壓傷手臂，他說：「箱母帶成40幾磅，裏面有電影《古惑仔》、《金枝玉葉》嘅原聲母帶，好似整定咁，7月開放錄音室會畀大家試聽吓。」

雖然不用看醫生，但他手臂也要包紮着，笑言要多謝Jeffrey與Tyson yoshi來探望他這位獨居老人。軒公指現在手臂受傷沖涼未能擦背，笑問阿正能否幫忙為他沖涼？她笑說：「好呀，最鍾意沖涼，估唔到啲按摩咁快可以用到。」問到要否送軒公一個平安鐘？Jeffrey指拜年時送了一支酒給軒公，阿正取笑他所送的是否跌打酒。