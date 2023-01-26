觀眾外遊度歲冇影響收視　《東張》《愛．回家》繼續高開

雖然不少港人趁新年假期外遊度歲，但無綫翡翠台收視未受影響，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周一至日（16日至22日）翡翠台《東張西望》跨平台直播最高收視23.1點，有149萬觀眾收看，成為上周收視榜首。劇集方面，處境劇《愛．回家之開心速遞》最高收視22.7點，有146萬觀眾支持，《有種好男人》同樣不錯，最高收視22.6點，有146萬觀眾觀賞，至於《飛狐外傳》最高收視17.9點，有115萬觀眾追看。至於《做節必食18道菜》最高收視14.2點，有91萬觀眾收看，《新春開運王》最高收視15點，即有96萬觀眾支持，而《回家》最高收視更達14.5點，93萬觀眾支持。

上周六（21日）年三十晚，收視同樣不錯，薛家燕主演的《黃金萬両》最高收視17.9點，有115萬觀眾收看，緊接播出的《中年好聲音》最高收視19.1點，有123萬觀眾支持。至於周日（22日）大年初一家燕姐的《黃金萬両》最高收視16.8點，有108萬觀眾收看，《新春保良迎金兔》最高收視15.4點，有99萬觀眾捧場。