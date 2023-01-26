吳業坤帶阿媽返橫頭磡邨　自彈自唱報親恩

無綫節目《回家》於今晚（26日）及明晚（27日）播出最後兩集，壓軸出場的嘉賓是在橫頭磡邨長大的吳業坤，以及在華富邨長大的韋家輝及韋家雄。吳業坤出發到橫頭磡邨之前，先約母親飲茶，因疫情關係，兩母子已有3年沒有一起飲茶，風趣的吳媽媽笑說這段期間反而飲了新抱茶：「佢喺屋企斟畀我！」兩母子翹着手重遊舊地，吳業坤更幫忙向昔日街坊派送母親親手炮製的辣椒醬外，更返回昔日所住的單位話當年，期間他自彈自唱當年親自填詞作品，表達對母親的承諾及謝意時忍不住眼淚，他感觸的說：「嗰時寫啲歌詞好低能，但依家唱番係覺得當時同自己講嘅嘢原來好真摯。」

吳業坤表示人愈大，愈難像小時候般容易快樂：「細個我差唔多天黑就會返屋企食飯，最多帶埋朋友仔返屋企打吓機，嗰時第一次見面就會話：『不如一齊上嚟我屋企打機吖』，好簡單好快樂。大個咗多咗好多負擔同責任，有時真係要返番嚟逃避一吓現實再去努力。」他說不介意被稱「公屋仔」，皆因屋邨鄰里間的人情味是不能用錢買到，並感恩能透過節目與母親難得深度溝通：「之前返到屋企食完飯就返房，有時候有房仲衰過冇房，個距離仲遠咗。」笑說歌手路是由屋邨開始的他，選擇在昔日經常流連的籃球場舉行演唱會，與街坊及母親同樂外，又走訪兒時經常幫襯的麵包店及理髮店，分享小時候的獨門「麵包省錢妙法」。

吳業坤說：「細個冇乜諗好唔好食，最緊要飽肚同平，咁最平就係雞尾包同菠蘿包，嗰時有20蚊、買完雞尾包同菠蘿包剩番16蚊，就可以儲到16蚊。」麵包舖及理髮店老闆表現當熱情，請食布甸及合照，吳業坤說充滿力量：「有時當你攰或迷茫時，返去你熟悉嘅地方走一轉，你會得到新嘅感受。」另外，明晚的嘉賓韋家輝及韋家雄，則趁着華富邨重建之前，結伴返回昔日啟發無限想像的開心成長地，一起見證華富邨最後歲月。