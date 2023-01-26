應智越百足咁多爪學做老闆　獻出「第一次」望撈起

歌手應智越（細貓）在韓國生活多年，幾年冇在港過新年的他，今年新年玩「撈起」，圖愈撈愈起，貪玩的他更企上椅子，取其意步步高陞，愈撈愈起。他透露今年獲小花譚杏藍邀請到北角擺市集，售賣自製陶瓷珠學做老闆：「我個檔口叫做『Meow L』，Meow代表喵，我叫細貓，Owl係貓頭鷹，貓頭鷹就好似『貓頭應』，我好努力去諗㗎！又有喵、又有應，哈哈！」他稱自己過年沒有甚麼習俗，知道朋友打牌個個都穿紅底，他就笑言不想試，覺得紅底較難襯。

談及新年大計，細貓希望今年出更多歌及想嘗試編曲，透露6月份將參演音樂劇，算是一大挑戰：「第一次演音樂劇，難度好大，唔可以NG，希望畀觀眾睇到不一樣嘅細貓！（又唱又跳？）都係，仲要彈琴，唔可以Take two，所以好緊張，要鞭策自己。」他稱前幾年不在港過年，損失了很多利是，他稱韓國習俗利是只會給有血緣關係的人，他當然無份，不過對於韓國用白色利是封的傳統，初時感到驚親：「我第一次出席韓國老師嘅婚禮，就要封白色利是，覺得有啲奇怪。」問到在韓國過新年會否感到寂寞？他說：「都係，我一月生日都係一個人過，都慣咗。」他說每年都會給媽咪4位數利是，強調賺得愈多會給媽咪愈多，希望明年可以派5位甚至6位數。