陳豪焗戒英文　孖鬍鬚龔嘉欣奪寶

陳豪與龔嘉欣主演的無綫新劇《新四十二章》下周一推出，新劇破格以接通維度、奇幻奪寶為題材，穿插經典故事《鹿鼎記》人物作致敬。當中最爆的是美人生鬚的嘉欣，擁有神力、手起刀落完美演繹豬肉婆。陳豪則冇得講英文，文縐縐出口成文扮演教授。

無綫劇集《新四十二章》下周一（30日）晚上8時30分起於翡翠台播出，劇集由陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、周嘉洛、江嘉敏等孭飛主演。新劇由近年於《誇世代》、《七公主》等合作無間的金牌監製陳維冠與編審鄭成武攜手天馬行空創作，以尋寶和維度作為主題，將歷史與現代接通，向經典《鹿鼎記》致敬。

斬豬肉兼托死敵暴走

陳豪與龔嘉欣等幾位主角陰差陽錯下接通維度，得到前人技能與記憶而獲得奪寶線索。當中最爆要數連繫了「滿清第一勇士鰲拜」的龔嘉欣，一臉大鬍子的她擁有無窮神力及一身好武功。飾演豬肉婆的她修讀中文碩士課程遇上教授陳豪，但與「康熙」連結的陳豪，潛意識驅使下令他每次見到嘉欣，也像老鼠遇上貓一樣退避三分，原來是碰上前世死敵。

嘉欣拍攝時要黐鬚十多小時，黐鬚敏感導致爛面爆瘡，認真大犧牲。而開鏡前她特別拜師學習做肉類切割員，劇中手起刀落斬豬肉，她說：「把豬肉刀真係好重，斬得耐手指都痛。把刀連啲骨都斬斷，斬嘅時候要好小心，大家都叫我要睇手呀！」劇中嬌滴滴的她除了要托起成隻豬，還要托起陳豪暴走：「雖然有威吔幫助，但第一下都要靠自己托阿Mo（陳豪）上膊，嗰吓都覺得自己幾犀利。」

至於陳豪的角色滿腹經綸，出口成文，但未能夠「同朕check下」講英文，連接「康熙」的他精通多國語言，拍攝時更要學習俄羅斯與滿州話。

江嘉敏力追周嘉洛

周嘉洛、江嘉敏與鄺潔楹等在新劇透過維度連結「變身」成歷史人物。女版「小寶」江嘉敏機靈又口甜舌滑，更是數學天才，接通維度後更擁有飛簷走壁的功夫，而她與鄺潔楹因前世情誼，劇中經常以孖妹姿態現身，一唱一和。

她更對周嘉洛扮演的「柯建寧」一見鍾情，實行女追男，但嘉洛卻潛意識地討厭她。

今次對嘉洛演技更是大挑戰，擁有雙重人格的他要演繹日夜兩種不同性格，日間平和冷靜，夜晚卻變成愛追尋刺激、帶有暴力傾向的另一個人，他覺得角色挑戰大，並笑說：「都係第一次做『上把位』打人嘅角色。」

糖妹高手！高高手！

譚凱琪與黃山怡（糖妹）劇中是「歷史」反差最大的角色，她們接通維度後一個「最奸」、一個「最打得」，令人意想不到。譚凱琪雖已是媽媽身份，但演藝路上仍不斷尋求突破，新劇扮演看似平平無奇的心理學家，首演奸角的她原來是蛇蠍美人，為奪寶心狠手辣，冷酷無情。而糖妹近年演出不少劇集，演技逐漸受到肯定，今次在劇中變成「打女」，身為「天地群益會」主席的她雖然沒有6呎高兼童顏，但卻是劇中武功最強一個。