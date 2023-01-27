易烊千璽新片票房登頂涉抄襲　鄧超賀歲2日宣告撤檔

內地男星鄧超執導兼主演的賀歲片《中國乒乓之絕地反擊》可說是流年不利，因批文問題要「坐歪」於年初三上映，硬蝕內地賀歲檔頭啖湯，出師不利，但原來低處未算低，該片上映不足兩日就因票房慘淡，片方急急決定「壯士斷臂」宣布撤檔告別賀歲夢，改於下月再戰江湖！

影星鄧超繼電影《惡棍天使》及《銀河補習班》後，再跟好友俞白眉聯合執導電影《中國乒乓之絕地反擊》，該片由他及太太孫儷合演，上映前獲逾百位藝人包括舒淇、李冰冰等在網上打氣，聲勢不俗，可惜臨陣卻因批文問題，要改在年初三上映。不過，鄧超夫婦依然落力為電影宣傳，日前更拿着「大年初三中國乒乓」揮春跟大家拜年，可惜該片面對其他大片如張藝謀執導的《滿江紅》、吳京的《流浪地球2》及梁朝偉和王一博主演的《無名》等，加上放映院線少，結果上映2日票房只收約4千萬元人民幣（約4,630萬港元），成績麻麻！

近日鄧超與劇組在社交網開直播時，被問到電影上映院線少的問題，他仍非常正能量地表示最開心是春節有這麼多好看的電影，回答得大方得體。期間，有人提到孫儷片中的「護夫」戲份，他卻聽成「護膚」，很正經地指太太很注重保養，笑翻網友！不過片方面對低於預期的開畫票房成績就「笑唔出」，並決定變陣，前晚突然發聲明指年初五起《中》片只作小規模放映，即只視作為優先場次播放，電影正式公映日期改為2月17日，變相宣布撤出賀歲檔！有關方面更指今次全因宣傳發行團隊在各方面出現重大失誤，令電影陷入被動的局面，無法獲得更多觀眾的評析，並向兩位導演及台前幕後工作人員致歉。

《中》片賀年夢碎，其他應戰的電影則鬥得難分難解，截至昨日（26日）傍晚，男星易烊千璽主演的《滿江紅》以21.5億元人民幣（約24.9億港元），終超前票房收18.5億元人民幣（約21.4億港元）的《流浪地球2》，成為內地票房No.1！第3位則是收6.4億元人民幣（約7.4億港元）票房的動畫《熊出沒．伴我「熊芯」》，《無名》則以4.5億元人民幣（約5.21億港元）排第4位。

吳京「只服」自己爆笑料

《滿》片成功登頂，但伴隨的是非亦相當多，昨日網上熱烈討論該片涉嫌抄襲內地編劇寧財神多年前的舊劇《龍門鏢局》，亦有網友指一心買飛捧場睇《流2》，戲院卻以機器故障為由退票，但同一時間、同一影院卻放映《滿》片，惹來「偷票房」疑雲，但有關方面已極速否認。

至於吳京昨日雖失守賀歲片票房冠軍寶座，但《流2》已令其主演電影個人累計票房逼近300億元人民幣（約347億港元），成為內地影史第一人！除了票房成績引起熱話，吳京近日私下一個舉動亦惹來關注，成為笑柄！皆因日前他手多多按了一個「只服吳京」的貼文，文中列舉他多年的票房成績，隨後他雖已極速取消點讚，稱是一時錯手才派Like，但已令網民爆笑！

影帝梁朝偉與內地藝人王一博主演的電影《無名》於內地賀歲檔上映，雖然偉仔未能親自到內地宣傳，但都特地拍了一條搞笑短片為電影宣傳，大晒神級演技。

短片中，偉仔在鏡頭前介紹片中角色，當講到一些關鍵字眼，他即擰歪頭望向鏡頭外，聲稱要跟導演商討一下，但很明顯是對着空氣做獨腳戲，並且大送表情包，十足十真的與人傾談一樣，臨尾他再送一個聳肩可愛表情，不少網民大讚短片有趣，短短2分鐘已盡顯影帝功力及魅力，相當犀利！