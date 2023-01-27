【是日通勝】

農曆正月初六

癸卯年 癸丑月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：交易、出行、動土

忌：會友、栽種、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、14、32

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運欠佳，付出與收入不成正比，心情鬱悶。

金牛座：行事不宜太自我中心，有時要顧別人感受。

雙子座：財運極好，建議多做善事，不要只顧享樂。

巨蟹座：生活稱心如意，今天沒有問題可以難倒你。

獅子座：感情關係出現不穩，加強溝通可大步檻過。

處女座：財運差，投資要保持理性，意氣用事易中伏。

天秤座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

天蠍座：事業遇阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

人馬座：職場上取得佳績，宜繼續努力，不要自滿。

山羊座：事業運最強，謹守崗位會見到成功的希望。

水瓶座：財運稍遜，做人不能自私，要多為人設想。

雙魚座：愛情運平平，不改變被動心態難打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 人緣差

鼠：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大。

牛：腦筋轉數快，處理大小問題均游刃有餘。

虎：情緒易衝動，破財機會大，勿沾手賭博。

兔：是日沖煞，人際關係受衝擊，務必慎言。

龍：桃花特別旺，單身者易結識合眼緣異性。

蛇：好運降臨，遇上棘手問題也能一一化解。

馬：易跟身邊人起衝突，是考驗耐心的時候。

羊：宜給自己重新定位，才有動力向前走。

猴：洞察力極強，易從投資市場中找到機遇。

雞：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

狗：人際關係動盪，謹記防人之心不可無。

豬：目標明確，事業發展可望更上一層樓。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

富人算命 窮人燒香

新年到臨，不少人走到各大小廟宇求神。健康無病，財富權力，生育和合，是一般人喜歡向神明求取的。人山人海的廟宇，時常都有你我的身影，卻很少看到富豪出現。

為何不見富豪蹤影？當然是有特別安排，這安排在電視機都看得到，燒香後，自然有高僧或道士聊天，有這樣待遇，大家都明白，反映在香油的添置上。現在，聰明的人會願意捨棄少許金錢，拿取算命先生的資訊。

從前的平民百姓，多是文盲，只有富貴人家才有條件讀書。《易經》是群經之首，四書五經，學習得多，自然知曉一些陰陽五行知識。風水算命之術流傳幾千年，古人對玄學術數，並無迷信與不迷信這概念，只有師傅術業之技藝高低，不會像現代人這樣，一聽到風水算命，就認定迷信，古人不會這麼無知。

富貴人家，並非經常算命，有事才會算命。因為人生有太多的不確定性，很多事情，公說公有理，婆說婆有理。所以富人會選擇算命，提取訊息，輔助決策。窮人不懂此作用，只好燒香求神。