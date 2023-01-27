大宇宙︱傅家俊如願轟出147　大宇興奮歡呼

「倒轉地球」陶大宇早前為《繽FUN星網》全新節目《大宇宙》擔任主持大受歡迎，徇眾要求添食，故大宇再打友情牌，繼視帝譚俊彥及兼任幕後的黎諾懿後，今次邀得桌球界「神奇小子」傅家俊任壓軸嘉賓，大談如何與桌球結下不解緣！

現年45歲、被喻為香港桌球界「神奇小子」的傅家俊（Marco），早於19歲已於《香港桌球公開賽》勇奪冠軍，2007年更揮低現時世界排名第一的奧蘇利雲，成為《格蘭披治賽》冠軍，去年在紅館舉行的桌球大師賽，傅家俊更加打出一桿147度，此乃其桌球史上第5度打出如此佳績，雖然最後屈居亞軍，但對港人來說已非常驚喜。

原來童年時傅家俊在爸爸薰陶下愛上桌球，因為要與讀書取得平衡，所以僅能於周末瘋狂打波，直至15、16歲在桌球室遇上啟蒙老師。僅花了1年多時間，他已能輕鬆打出147，及後更抱住攞經驗的心態參加首個比賽：「其實我玩得好開心，仲贏5比2，當時我世界排名300幾，對手奧蘇利雲排名世界第3，冇人估計我會贏。」

主場發威

談到去年在桌球大師賽再次打出一桿147度的威水史，身為桌球發燒友的陶大宇直言也有睇電視直播捧場，直擊Marco打出漂亮成績時，忍不住為他歡呼，傅家俊直指該比賽對他意義甚大：「自己停咗幾年，呢個比賽係疫情後第一個比賽，仲要喺香港舉行。因為對上一次打係2017年，當時我世界排名第5，仲入咗四強，心情當然澎湃同開心，但今次係對自己冇乜期望，因為經歷咗咁多，當時我排名100幾，打到比數5比5，最想進入決賽，到過咗安全線，就真係好想打一桿147畀現場觀眾睇，最後都如願。」