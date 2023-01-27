Angelababy等足3年首回港　狂抱財神沾旺氣

藝人楊穎（Angelababy）自2009年起，每年都會出席農曆新年「抱抱財神」活動，受疫情影響，近三年沒有返港的她，今年再度跟「抱抱財神」再續前緣，圖沾旺氣。拍攝當天，她從遠處一看到財神便飛奔跑上前擁抱，工作人員也追不上她，場面搞笑。今年較特別一點，她還帶同小師妹許恩怡（Natalie）一同接財神及捧着金元寶合照，互相祝福，許願疫情快過，新一年大家都身體健康，願望都能如願以償。近日回港探親的Baby，笑言已3年冇返港：「今次返香港見番好多好朋友，真係好開心！以往抱財神每年都會做，算係每年一度新年嘅必備活動，寓意好意頭，今年係兔年，希望疫情快啲過去，祝大家都身體健康！心想事成！最緊要新一年要開開心心！兔年行大運！」

拍攝當天天氣甚佳，Baby聽着現場播放的賀年喜慶歌曲，不禁跳起舞來，嘉賓都爭相跟她合照，被取笑吸引力可與財神媲美，早前她閒逛時被網友捕獲，Baby笑說：「估唔到戴咗帽、冇化妝都畀人認到，哈哈！唔緊要啦！好耐冇返香港，好掛住啲地道美食，同朋友周圍去搵吓好味道嘅餐廳，已經好開心。」

Baby和Natalie之前曾於上海見過面，互相欣賞，Baby稱讚這位小師妹富表演天分，不斷鼓勵她要努力，Natalie稱之前見面因工作未有傾談，今次有更多時間相處，可以互相了解：「佢一路都好鼓勵我，由我第一部電影已經好支持，希望嚟緊有機會可以合作，因為Baby好有經驗，一定會有好多嘢可以同我分享。」正在拍攝電影《無名指》的Natalie，農曆年趁放假多陪家人，新一年要好好保養好身體，今年的目標是想考車牌，工作上希望有更多不一樣的作品，有機會飾演不同的角色。