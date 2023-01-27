情侶打卡必到　率先感受Sweet Moment

歡度新春之後，當然要跟另一半到浪漫打卡熱點，率先感受元宵及情人節的甜蜜氣氛。（互聯網）

雖然新春假期剛剛結束，但轉眼間就到周末，大家又可以四出玩樂，延續Holiday Mood。更何況緊接新春還有元宵及情人節，情侶們不妨趁周末率先到本地打卡熱點走走，提早享受甜到漏的二人浪漫時光！

巨型甜蜜果園

誰說繽紛的水果與唯美浪漫氛圍不能同時擁有？由即日至3月5日期間，新都會廣場將L3-L4露天廣場打造成「果藝甜園」，場內構建了3個以水果及風鈴為主題的驛站，配以心形愛情鑰匙的特色牆，搖身一變成為4大唯美浪漫打卡位。此外，L4露天廣場將於2月中旬設置戶外星空影院，而L5空中花園則設有士多啤梨園，並於指定日子舉行「士多啤梨導賞團」及鏡繪工作坊，相信無論是否情侶，都絕對可以共度精彩難忘時光。

「水引」祈願庭院

想感受最「瀛」浪漫氛圍？到Landmark North上水廣場應該不會令你失望。因商場由即日至2月28日為大家送上日本至「瀛」的喜慶氣氛和祝福，少女系及和風濃厚的「祈願『瀛』福」主題裝置，取材自日本極具開福招福象徵性的「水引」傳統手藝，將商場化身情侶及閨密必到之4大新春打卡熱點，讓大家暢遊浪漫日式庭院，感受幸福美滿！