彭美拉安德遜紀錄片大爆史泰龍背妻送車送樓給她

加拿大性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）最近出書瘋狂爆料，繼大爆被「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）性騷擾之後，她亦在即將上線的Netflix紀錄片《彭美拉安德遜：我的愛情故事》（Pamela, A Love Story）中爆荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）曾提議送車送樓追求她！

「拉姑」於節目中指史泰龍曾提議送公寓大廈以及名貴跑車給她，只要她承諾與他拍拖。她表示當時拒絕對方，之後史泰龍更對她說：「甜心，呢個係你會得到嘅最好報酬。你依家喺荷里活。」「拉姑」表示當時她渴望真愛而非其他。

消息傳出後，史泰龍即透露發言人否認並指彭美拉的言論全屬不實：「史泰龍先生證實他從未發表那些言論。」

除了爆龍哥猛料之外，她日前接受電影雜誌訪問時亦大爆另一風流成性的男星積尼高遜（Jack Nicholson）秘聞。她表示曾在《花花公子》雜誌始創人大宅內見過積與兩女子玩3P。她表示當時自己行入浴室搽唇彩就見到他與兩名漂亮女子背住道牆咀嘴及笑，但她沒有理會繼續對鏡搽唇彩。她說：「我嘗試唔望（佢哋），但忍唔住並反射與積互望一眼。」