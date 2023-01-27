ANSONBEAN崇拜甄子丹　學泰拳練好身手做打仔

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）今年將會推出新歌，新年期間會全天候錄歌，笑言監製去拜年他才會放假。今年他目標望年尾開個唱及出碟：「覺得未出碟和未開演唱會，唔算係100%歌手，想今年圓做歌手夢。」另外，他又想演戲方面有新挑戰，希望嘗試拍動作片及演反派。自認性格狂野、好動，是不按規則的壞學生，早前拍攝電視劇《殺手廢J》，有打戲場面，十分期待。他崇拜甄子丹和狄維莊遜（Dwayne Johnson），小時最愛跟細佬「互片」：「細佬細我3年，我哋成日互打，會輪流輸，我扮奪寶奇兵，佢扮美國隊長。（打算學功夫？）我想學泰拳或者BOXING，之前拍另一部《臥底的退隱生活》時，有啲追逐場面，想練好啲身手，畀觀眾有驚喜。」

提到新年習俗，原來他習慣穿紅底，自爆逢重要日子都會穿紅底：「參加《造星》比賽時都有着紅底，覺得幸運啲，入選已經係Work啦！（平日都着紅底？）唔得，會濫用咗條底褲，紅底好似提醒自己要醒目啲，唔着紅底就等如放假。」他稱有次表演前，因為要急着用，走到街市購買，見紅就買，故他有齊三角款及福字款。頑皮的ANSONBEAN，自稱最難忘的新年，有年他與胞弟外出吃飯，忘記要去舅公家拜年，趕着去時又迷途，走錯去了沙灘，結果兩兄弟要攀過石灘才到舅公家。又記得小時，經常跑來跑去，撞爛親戚家具等。有儲利是錢習慣的他，將利是錢全部攝床底，直至床褥升高，令他瞓得不舒服才拆利是，故早前一次過拆利是，共有5位數利是錢進賬。

服裝：yoox、Lanecrawford、Farfetch

場地：China Tang Landmark