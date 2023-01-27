黃金比例選全球美男子　《柏捷頓》男星登冠有亞洲男星榜上有名

最近有名人整容醫生Julian De Silva根據由古希臘的「黃金比例」標準值研究選出10位全球美男子，結果憑Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）上位的英國型男Regé-Jean Page成為美男子之冠。根據黃金比例數據指出Regé的顏值達93.65%完美。

而僅次於Regé排第2位就是被公認為型男的「雷神」澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），他的顏值亦達93.53%完美。至於第3位就是另一漫威超級英雄電影男星Michael B. Jordan。其他超級英雄如「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、前「蝙蝠俠」佐治古尼（George Clooney）以及「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）都打入十大位置。

而英國馬來西亞混血兒男星Henry Golding亦榜上有名排第9位，成為唯一一位打入十大美男子排行榜的亞洲男星。現年35歲的Henry憑賣座片《我的超豪男友》（ Crazy Rich Asians）成名，他在片中飾演楊紫瓊的兒子。