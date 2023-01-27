新正頭聚會之選　中菜館冇得輸

新年聚會，最老少咸宜的菜式首推中菜，除各大中菜廳推出主題的新年套餐外，若然想搞搞新意思，坊間亦有新的中菜館開幕，無論是滋味粵菜、傳統地區菜系都有，過年前後，都可以約親友試新菜。

淮揚菜系

刀工細膩的淮揚菜有一定的捧場客，早前在紅磡開業的雪園飯店，就有一系列的經典和創意菜，前菜有自家製作的蘿蔔絲海蜇皮和揚州素黃雀，前者爽口彈牙，後者柔軟多汁。新設計的酒糟牛脷，除用酒糟外，還加入鰹魚和昆布製作，相當有新意。手撕童子雞以山東燒雞作靈感改良，雞隻以上海西汁醃製再拆骨手撕。翡翠河蝦球將河蝦仁加豬油和菠菜汁打成蝦膠再油泡，美味又有蝦鮮。另外還有醉香乳鴿、火瞳雞燉津白湯、經典生煎包、上海芝麻大餅和芝麻球等美食，讓大家全方位感受淮揚風味。

粵菜配茶湯

傳統和創意典備的粵菜，為客人帶來與別不同的體驗。荃灣如心酒店新開的「如」中菜廳，請來新任的行政總廚葉振文師傅打造多款美味的粵菜，招牌菜式有用千層酥皮焗製的焗南非鮑魚酥，提升口感和層次。遠年陳皮黑醋骨以沖繩黑糖和意大利黑醋代替浙江醋和白糖，味道更豐富。盡顯刀工的椰皇錦繡球，豆腐絲如菊花般在雞湯內散開，搶眼又滋潤。另外還有松露蜜糖燕窩釀雞翼、脆釀焗鮮蟹蓋、港式薑葱花膠煲和黑皮雞樅菌炒和牛粒等菜式供應。在品嘗美食時，餐廳茶藝師吳志泉會為客人推出不同的稀有茶種，包括20年陳普洱青餅和大紅柑白牡丹茶等，讓客人品味之旅更完美。

創意海鮮菜

香港人對海鮮的熱愛毋庸置疑，美味食材再加上不同烹調手法，更加吸引。於尖沙咀開業的海鮮主題中餐廳八一漁八，菜單特別以海鮮品種分類，師傅再為每款海鮮設計多款做法，可按客人喜好來烹煮，自由度相當大。如螃蟹就有阿拉斯加蟹、澳洲白雪蟹、帝皇蟹和大肉蟹等，無論選砂朥越白胡椒焗、白玉奶皇或瓦罉薑葱蘿蔔糕焗等做法都得。龍蝦有錦繡花龍、南澳龍蝦和波士頓龍蝦等，另外還有深海魚、河魚和鱔等魚類，忘不了魚兩食是清蒸魚和炸魚鱗，巴丁魚可配米椒菜脯蒸、筍殼魚可配薑蓉雪裏紅蒸、蟶子皇議黑金蒜粉粉絲蒸等，當然客人也可揀自己喜愛的配搭。除了海鮮，店內還有48小時熟成煙熏片皮鴨和酒香生炸妙齡鴿等肉類菜式，選擇相當多。

糅合各地風味

美味的食物配合適的醬汁，相得益彰。新開幕的麗豪航天城酒店旗下有多間餐廳，剛開業的中菜食府「玉」主打高級精緻菜式，中餐行政主廚陳立新師傅炮製出多款粵菜和各省菜式，包括椒鹽軟殼龍蝦伴鮮茄莎莎、香茅皇子鴿、海藻金魚餃、文思海味酸辣羹、香杧汁脆蝦球、外婆紅燒肉、鮑汁脆皮遼參等，除此之外，師傅特別設計出9款自家製醬料，包括有雲南野菌醬、金華腿茸醬、蝦籽 XO 醬、東瀛辣味噌醬、韓式金香醬、潮州辣椒醬、大澳鹹魚醬、廣東臘味醬及巴蜀特辣醬，用來配菜即時提升風味。

打冷精緻版

喜歡潮州打冷的對某幾間食肆絕不陌生，其中一間是位於新蒲崗的陳儀興潮州飯店，品牌近年變革，開拓年輕市場，開設副線陳儀興尚潮樓，最近首次進駐港島區，內裝既富古典風又優雅，好似大廳就以古樓為設計元素，布滿刺繡及壁畫，並以薄紗屏風為座位間隔，建構出舒適環境。菜式方面，秉承總店，保留傳統及不少失傳手工菜，不少還以香港人口味改良製作，好似荷包鱔、芋蓉帶子、錦鯉蝦、紅燒石榴官燕、鴿吞翅、蝴蝶東星斑等，還有傳統普寧灌漿、炸蝦棗、潮州鮮拆蟹棗等。當中的功夫菜鴿吞翅，又名仙鶴神針，揀選足三両針翅釀入鴿入面，再用金華火腿熬成湯，軟腍鮮香。而蝴蝶東星斑是手工菜，星斑拆骨起肉，用豬網油包裹住魚肉、冬菇及金華火腿後蒸煮，打芡而成，口感與食味俱豐。

開胃酸菜魚

提到川菜，大家即時口水直流。尖沙咀開業的麻辣哥正宗酸菜魚，主打的酸菜魚，湯底用20隻鮮然熬煮而成，配鮮辣椒、花椒油和酸菜，加鱸魚享煮，濃香味辛。若不能吃辣的話，可以選擇用原個番茄煲煮的湯底，配鮮魚片打造的番茄魚，同樣鮮香。其他川菜還有水煮魚、麻辣雞、干鍋牛肉、辣子大腸和無骨川辣口水雞等，勁度十足，冬天吃最是保暖。