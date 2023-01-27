韋家輝返「鄉下」華富邨　神劇《大時代》由此起

導演韋家輝與韋家雄兩兄弟為無綫節目《回家》任壓軸嘉賓，二人於華富邨長大，但自搬離後，已超過40多年未曾踏足該邨，早前重臨舊地即湧現無限回憶及感觸，全程眼光盡是回憶的韋家輝，直指是次旅程如同「返鄉下」，兩度勇奪金像獎最佳編劇的他，直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師，令其腦洞大開的關鍵，更是一本小說名著：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨）可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」更提及自己的經典作品《大時代》，不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨係好唔捨得嘅，係會喊嘅，所以有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」

而弟弟韋家雄最難忘的則是該邨的瀑布灣，他更在該地拍攝婚照，足證該處對其重要性，提及小時候最愛蹓躂的瀑布灣，家雄難掩笑意地訴說小時候猴子上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟嘻嘻嘻，周圍走、周圍玩。」還難忘邨內屹立多年的雜貨舖，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面會寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」

難得重遊昔日樂土，兩兄弟還破天荒在鏡頭前進行了「唯一一屆韋氏問答大賽」，二人在遊戲中一再展現「神同步」，而透過相關遊戲，觀眾除可一睹韋氏兄弟姊妹昔日模樣，還可感受四兄弟姊妹之間的深厚感情及了解他們的兒時趣事。