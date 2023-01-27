﻿﻿【美女饕廚】中環新派菜Yakifrenchy

今日為大家介紹一間位於中環砵典乍街H Code內的Fusion餐廳，這裏是一個完全獨立的概念，利用爐端、蒸和鐵板等元素將法國風味與亞洲烹飪技術融合在一起，創造了一個新派美食概念「Yakifrenchy」。

餐廳主要採用深色木材裝飾，環境優美舒適。上菜了，先來頭盤──黑虎蝦刺身。用香草混合了Tonka Bean檸檬汁和檸檬皮醃製蝦肉，搭配烤餅和龍蒿奶油醬一起吃，咬下去蝦肉肉質厚實，味道有點像泰式生蝦，充滿東南亞風味。另外，還有鴨肝凍批和煙熏三文魚薄片。

第二道菜是六款烤串，其中田雞腿烤得剛剛好，嫩滑多汁，帶一絲絲的茴香餘韻。第三道菜是威靈頓帶子，賣相相當吸睛，但味道有一些失望，醬汁未能帶出帶子的鮮味，帶子肉質亦欠缺彈性。

到主菜了，是燉小牛肉面頰肉，是一種在香港比較罕見的法國食材，用Blanquette de veau的法式烹調技術，把小牛肉面頰放入白濃汁中燉煮，這款菜餚在法國當地非常受歡迎。大廚用慢煮令肉質纖維軟化入味，細緻鮮美，脂肪含量較低，肉絲間帶膠質，味道絕佳。

另一主菜是鐵板燒鰩魚翅，吃之前擠點檸檬汁，魚翅的骨頭是軟骨，嚼起來爽爽脆脆，喜歡吃軟骨的我完全咬碎吞下，滿滿焦化牛油香和蒜香。

下一道菜是焗Mont d'Or芝士，在法國，它被譽為最好的生牛奶芝士，我用一大塊新鮮的法包塗上厚厚的一層，咬下去有一種美味的烤堅果及烤菌香氣，黏糊糊的，也可用匙羹一勺一勺伴蜜糖或松露放進嘴裏慢慢品嘗其不同的層次。

最後到甜品了，是熱辣辣的牛角酥窩夫伴奶油雪糕，冷熱交織着，外脆內酥，奶味濃郁幼滑，加入海鹽焦糖醬作點綴，忍不住一口接一口呢！

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）