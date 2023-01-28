【是日通勝】

農曆正月初七

癸卯年 癸丑月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、納財、結網

忌：作廚、出行、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、17、28

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

金牛座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

雙子座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

巨蟹座：愛情運不錯，謹記爭取好姻緣要主動一點。

獅子座：笑多一點可改善運勢，遇麻煩要保持樂觀。

處女座：珍惜眼前一切，心態正面，煩惱會少好多。

天秤座：謀事忌心存僥倖，腳踏實地有助走出困境。

天蠍座：謀事阻力大，回報比預期差，無奈又無助。

人馬座：平淡是福，做人不斤斤計較，可遠離煩惱。

山羊座：生活稱心冇煩惱，穿綠色衫可望旺上加旺。

水瓶座：運勢勝人一籌，財務上可望立於不敗之地。

雙魚座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）龍 士氣差

鼠：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

牛：謀事要量力而為，勿把所有事攬上身。

虎：財運平平，處理大額投資一定要謹慎。

兔：身心疲憊，易作出不理智的消費行為。

龍：是日沖煞，運勢下滑，做事提不起勁。

蛇：健康一般，要注意休息，不要再熬夜。

馬：小別勝新婚，宜給伴侶一點私人空間。

羊：理財忌草率，太冒險有可能做錯決定。

猴：投資運不錯，但事前要做好風險評估。

雞：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

狗：健康是財富，小心飲食，慎防病從口入。

豬：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

人馬座2023年整體運程

新一年是浪漫甜蜜年，上半年更是談戀愛甚至是搞曖昧的好時光，是時候發揮你的幽默感及創意，吸引其他人對你的垂青。單身的你應熱情地去追求所愛，但切勿過於進取，小心某些行為會令人反感。吉星雖然下半年會離開你的戀愛宮，但隨之而來是跟同事有着非常融洽的相處，說不定辦公室戀情也可能出現。

返回正題，今年是展現創造力的一年，因為創意會為你帶來更多機遇，甚至擴闊視野；但留意工作態度在3月後會變得保守，變得不太願意冒險。小心是需要的，但反而是在置業方面。今年確實不是房產投資的好時機，要多等兩年，阻力才減少。

工作方面，無論是打工一族還是創業新鮮人，8至9月的工作氣氛較激烈，尤其是跟上司或合作黟伴之間的相處，不要過分積極去推行各樣計劃，建議重大決策都在這兩個月之外的時間去做。此外，因人馬座不是細心一族，屆時日常事務要小心甩漏，水星在你的事業宮逆行，盡量不要魯莽行事。

新一年人馬座的身體就像更換了新電池一樣，充滿活力，是健康不錯的一年。特別要注意飲食，會容易受心情影響，在繁忙工作以外，亦會把重心放到歡愉享樂，藉此放鬆身心，說不定經常有大吃大喝的情況出現。