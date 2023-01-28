楊明闖禍後屢訪寺廟求庇佑　改信耶穌獄中睇聖經慰藉心靈

踏入兔年，藝人楊明的人生展開新一頁，經歷過牢獄之災，深受朋友影響的他找到新信仰寄託，由求神拜佛轉投耶穌懷抱，身心得到救贖，除了飽讀聖經，更經常到教會留下足迹。

楊明2020年發生交通意外，被控「不小心駕駛」等罪名，被判入獄18日，於農曆新年前獲釋。受官司困擾超過兩年，楊明精神上飽受折磨，深居簡出變得低調，徬徨無助之際經常到觀音廟求神拜佛。踏入新一年，他希望重新出發，據知尋找了新的信仰寄託，從聖經上獲得心靈慰藉，由拜佛轉信耶穌。

楊明與女友莊思明本來是佛教徒，尤其楊明「出事」後，經常到寺廟求神庇佑，希望消災解難，兩年前的驚蟄，他更被目睹在紅磡觀音廟手拿3支大香燭跪拜，又燒了大袋金銀衣紙，甚至被爆不時出入寺廟幫手掃地、執香等積功德。不過，有指年多前他受無綫高層樂易玲影響，接觸到基督教信仰，心靈逐漸變得平靜，過去一年更經常隨對方到教會做崇拜。

樂易玲傳福音

楊明曾表示很感激公司對他不離不棄，在他官司纏身時仍給予很大支持，特別是樂易玲不時朋友式從旁輔導，雖然亦曾嚴厲鬧醒他，但仍一而再給予翻身機會，不單讓他擔正新劇《一舞傾城》男主角，還排除萬難安排他到內地拍攝，每當他感到惶恐不安，總是鼓勵、開解他。本身是虔誠基督徒的樂易玲，私下經常向他與莊思明傳福音，楊明早前也講過在獄中睇聖經，助他度過那段最艱難的日子。

對此，楊明昨日透露返了教會一年多：「我以前讀教會學校，都有接觸過基督教，依家返教會唱吓詩歌，輕鬆一下。」他自言未算虔誠教徒：「都係一路了解、認識，自己亦一直成長中。」走出陰霾的他，日前精神奕奕到女友家中拜年，他自爆新年期間增磅：「食咗好多嘢，所以有時間都去做運動、做Gym，同埋陪吓爹哋媽咪。」工作方面，他表示等公司安排，暫時先休息一下。

返教會覓平靜

至於與男友並肩作戰的莊思明，亦追隨男友的心靈信仰：「我哋依家係基督徒，但未受洗。」她透露年前一位好朋友帶他們返教會，當時她抱着見識及接觸的心態：「返到教會有一種好平靜、好平安嘅感覺，之後個朋友一直帶領住我哋，介紹咗好多基督徒同牧師畀我哋識，每個人都對我哋好好，亦畀咗好多鼓勵我哋。過程中我有好多得着同領悟，覺得個心平靜咗、安穩咗，好感激嗰位帶我哋信主嘅朋友，感謝主。」

莊鍶敏支持：朋友帶佢返教會

楊明自惹上官非後，言行舉止變得低調，連帶身邊朋友為了保護他，也變得慎言，因深明「講少句當幫忙」的道理。與他稱兄道弟的黃建東，早前曾隨莊思明到監獄探訪，對於好友轉信基督教，他只簡單回覆短訊：「我知道佢之前有跟朋友返教會。」

至於思明家姐莊鍶敏則說：「佢（楊明）OK，我有見過佢，佢有同我拜年。（佢信咗主？）係呀！幾好呀！佢有個朋友帶佢返教會。」