緊貼日韓女星　蒟蒻瘦身唔會餓

日韓女星都靠蒟蒻減肥法極速瘦身，新春食多咗又想減肥的話，不妨一試！（互聯網）

近日熱播的韓劇《黑暗榮耀》大受好評，劇中宋慧喬中學時慘遭同學欺凌，為了演出時外形更楚楚可憐，不惜吃了兩個多月蒟蒻飯，令身形看起來很瘦弱。低卡的蒟蒻可說是減肥好拍檔，連日本國民偶像綾瀨遙都曾經使用這個瘦身法成功在1個月內減掉6.8kg！雖然效果驚人，但蒟蒻減肥法並不能長期進行，也有些事項要特別注意。NutriWise專業營養顧問中心澳洲註冊營養師潘卓琳（Erica）表示，若然想靠此法減走新年期間累積的脂肪，要先聽聽了解一下！

有助排便 抑制脂肪吸收

蒟蒻是天南星科魔芋屬，現時主要產自中國南部和日本、泰國、緬甸、越南等地，生魔芋有毒，不能夠生吃，市面上的蒟蒻是由魔芋磨成粉末後再加入水及凝固劑氫氧化鈣煮熟而成。Erica表示，蒟蒻其中一個主要成分是「葡甘露聚醣」（Glucomannan），屬於水溶性食物纖維的一種，能有助抑制食物脂肪與膽固醇的吸收，令人更容易有飽肚感，有助控制食量。其水溶性膳食纖維的特性能夠幫助把水吸引到腸道的大便中，令其更柔軟和容易通過，幫助排便。此外亦能改善膽固醇過高、冠心病及糖尿病等問題，由於人體無法消化葡甘露聚醣，餐中加入蒟蒻能夠減慢糖分吸收速度，對穩定飯後血糖、幫助維持血糖於正常水平很有幫助。另外，這種水溶性纖維也能夠與膽固醇相似的油脂物結合並排出體外，有助降低血液膽固醇。

確保營養均衡 不宜吃過量

Erica表示，雖然高纖食物有益健康，但蒟蒻亦不宜吃過量，一次建議控制於100g以內，腸胃消化功能沒問題的話，一個星期亦不建議多於2至3次。此外不能用來取代主食，會導致攝取不足夠碳水化合物。碳水化合物提供體力，人體每天45至65%的熱量來自碳水化合物，如果攝取不足會容易感到疲累、無力、精神難集中，尤其活動量較大人士例如青少年及運動員等等。長期攝取過低熱量更會影響新陳代謝，導致日後恢復正常飲食時容易反彈復胖。如果以蒟蒻完全代替飯和麵，更會容易降低其他營養素的攝取，如維他命B1、B6及植物性蛋白質，長期進行的話更有損健康。

由於單一進食蒟蒻不能滿足身體所需的營養素，Erica建議想減肥的人士應同時進食其他食物，保持均衡營養，例如蔬果能補充非水溶性膳食纖維，有助刺激腸道蠕動，同時補充營養素、植物化合物及礦物質。另外蛋白質亦很重要，包括肉、魚、蛋、奶類及代替品等。此外亦不可缺少高質素碳水化合物，即全穀物及澱粉質豐富的根莖類蔬菜，例子有全麥意粉、紅米、糙米、燕麥、全麥麵包、薯仔、粟米、番薯及藜麥等等。

醬汁減半、用天然調味

市面上常見的蒟蒻產品有蒟蒻塊、芋絲、蒟蒻麵、蒟蒻烏冬、蒟蒻飯及零食（例如素肉丸、素魷魚或蒟蒻啫喱果凍等等）。要留意由於蒟蒻本身味道很淡，這些產品大多附送調味包，多為高鈉、高脂肪、高糖分的醬汁，卡路里甚高，加上蒟蒻表面能夠吸附醬汁，反增加致肥風險。Erica建議調味料可以減半，或自行配搭少油少鹽少糖的天然調味料，例如黑醋、檸檬汁、蒜蓉、葱、薑等等。由於蒟蒻通常以鹼水浸泡着以抑制微生物成長，Erica建議先汆水，或加鹽揉搓以去除腥味。健康的烹調方法包括涼拌、清湯火鍋、關東煮及炒，但要注意少鹽及少油。

腸胃差不適宜

蒟蒻的膳食纖維含量極高，進食太多容易引致消化不良，胃痛或胃脹氣等問題，因此Erica建議腸胃功能較弱人士切忌過量食用。另外糖尿病人士亦不可用蒟蒻完全取代正餐的五穀類，應盡量均衡地分配碳水化合物的攝取量，以免血糖波動太大。

兩天蒟蒻餐單推介

想試「蒟蒻減肥法」但又不知如何入手？不妨參考Erica建議的兩天餐單（每天攝取1,500卡路里熱量），照住食Keep住瘦！

Day 1：

早餐：全麥多士配花生醬（265卡路里）、脫脂奶（80卡路里）

午餐：糙米三文魚三角飯糰（220卡路里）、涼拌青瓜芋絲（45卡路里）、雞蛋1隻（80卡路里）

下午茶：香蕉1條（120卡路里）

晚餐：無糖加鈣燕麥奶（120卡路里）、海鮮番茄全麥意粉（595卡路里）

Day 2：

早餐：隔夜燕麥（210卡路里）、無糖乳酪1杯（85卡路里）、藍莓1盒（75卡路里）

午餐：鮮蝦雲吞蛋麵（350卡路里）、油菜1碟（50卡路里）

下午茶：小蘋果1個（60卡路里）、脫脂奶1杯（80卡路里）

晚餐：紅蘿蔔雜菜豬肉片蒟蒻煲配蕎麥麵（590卡路里）

同場加映：綾瀨遙這樣吃

綾瀨遙曾進行「蒟蒻減肥法」1個月，最終成功瘦下6.8kg，原來她跟足3大要訣才有如此好成績，大家也可參考一下！

1.用餐前30分鐘會先把200ml水與200g的蒟蒻一同進食，得到飽腹感的同時，還可以預防過度飲食。要知道攝取大量膳食纖維卻沒有喝足夠流質，大便會更難排出體外，加劇便秘問題，因此喝足夠的水是必需的。

2.將3餐的其中1餐主食換成蒟蒻，如近年大受減肥人士歡迎的蒟蒻麵、蒟蒻飯等，以減少碳水化合物的攝取量，並達到抑制熱量效果。

3.減肥期間如果想吃零食，可將平時吃的不健康、高熱量零食換成蒟蒻果凍或飲品。