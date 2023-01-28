惹味日式燒肉　食肉獸最愛

對食肉獸來講，日式燒肉最得他們歡心，切得厚薄適中的肉片，放在高溫烤爐上燒烤，熱辣辣放入口，肉嫩多汁最吸引。近日坊間除有新燒肉店開張，還有各式優惠，甚至外賣返屋企自己燒都得，想吃美味燒肉，隨時都得。

外星人送餐

每個人心目中，或多或少總會想到地球以外有無外星人，如果想和外星人接觸，可到沙田新開的EaT燒肉，這間新派日式燒肉店以外星人飛船襲地球的主題設計，牆身滿布外星人和星球的壁畫，坐下點餐後，外星飛船即為你送上餐點，相當吸睛。食物方面，以不同的燒肉套餐為主，抵食之選有牛五花套餐、特級牛五花&黑毛豬肋條套餐。愛牛肉的話，有高級的宮崎A5和牛套餐，內有A5和牛肉眼蓋、A4和牛肩肉及A4和牛三角腩，1++韓牛套餐有腹協兩側、韓牛三角及牛頸脊，客人還可按需要揀選肉的分量。另外還有單點的魷魚一夜干、富士蘋果地雞肉等選擇。每個客人都有自己的日本特製燒烤爐，讓你一人獨享，想和外星人來個親密接觸，機會嚟喇。

和牛放題

對食量驚人的你來講，有咩開心得過放題任食。早前於將軍澳開新分店的和牛放題店燒肉男，有5款級別的放題，當中有澳洲M6、M7和牛、日式豚肉、海鮮和其他美食選擇。新分店更推出全新和牛放題組合「盛」，內裏有7款A5日本黑毛和牛的不同部位，由現時至2月28日，客人惠顧此套餐，可獲贈A5和牛金箔刺身一客。新店還設有即點即製甜品吧，無論是牛角包窩夫或香蕉新地配雪糕都可即叫即整，吃到滿口肉味再來一客甜品，即時去膩。

優惠連連

精明的香港人，對於優惠推廣相當敏感。尖沙咀牛八Express和沙田的牛八和牛燒肉屋由現時至3月31日指定日子，在午市和晚市推出多重優惠。午市放題時，指定會員的第2份午市套餐半價，非會員有8折。牛八及極上級別放題，4人同行1人免費。晚市方面，惠顧牛八級別或以上放題，指定會員每2位減HK$100、4位減HK$200，非會員每2位減HK$50、每4位減HK$100，如此類推。

外賣自己燒

天寒地凍唔想出門，不妨柯打燒肉返屋企自己燒。高級日式燒肉放題店宮崎肉本舖早前推出一系列外賣燒肉套餐，想一人獨食，可以選A5九州和牛一人前，內有五花腩、牛肋肉和後眼肉。2至3人用的稀有和牛套餐有和尚頭、牛肋肉、後腿肉和封門柳。4至6人用的本舖燒肉套餐，就有和牛五花腩、牛肋肉和後眼肉，黑豚腩內、肩肉、頸肉和芝士腸，還有地雞眼肉、雞翼、魷魚和赤魚。3至4人的尊尚A5櫻花牛盛合有三角腩、上後腰脊肉、肩里肌和西冷，另外有黑豚和地雞肉、海鮮。每個套餐會按數量供應沙律、蔬菜及其他小食等，在家圍爐歎燒肉，悠閒又滿足。