《璀璨帝國》番外篇開播　中國百貨大王千金奢華生活被公開

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）自開播以來大受歡迎，節目內揭開一班居住在洛杉磯的亞裔名媛富豪奢華生活。由於受歡迎，Netflix日前再推出番外篇《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）。

今次《璀璨帝國：紐約篇》以珠寶設計師Lynn Ban、家族有40億美元（約312億港元）身家的「富二代」Dorothy Wang以及造型師Tina Leung為主。節目主要講述Dorothy從洛杉磯搬到紐約的極盡奢華生活日常。

Dorothy經常在社交網「炫富」大晒奢華生活及出席各大時尚活動派對的照片，原來Dorothy來頭極猛，她是內地金鷹國際集團董事長王恆的女兒，其家族在台灣起家並發展到美國，家族經營連鎖百貨公司之外，亦有搞房地產以及五星級酒店的生意。雖然身家豐厚，但她曾在訪問中笑指自己是「快樂的失業者」，從來不擔心沒有工作，在繼承家族生意前要玩到盡！

除了Dorothy猛料之外，出生於新加坡的美籍珠寶設計師Lynn Ban來頭亦唔少！她經營珠寶設計，未做珠寶設計之前，她曾是時裝買手。據知國際3大天后Rihanna、麥當娜（Madonna）以及Beyoncé都是她的「大客」。

至於Tina Leung（梁伊妮）是香港人，在時尚界工作多年，她年少時想成為演員，不過她曾在訪問中表示想到拍戲時要親吻男友以外的男演員時，便放棄了夢想。後來，Tina到美國留學進修時裝造型，更擔任過《色慾都市》（Sex and the City）御用造型師Patricia Field的助手。