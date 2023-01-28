增強文昌運　「試試」順利工作掂

祝各位兔年進步，打工仔工作順利，學生哥聰明伶俐，「試試」順利。提到工作與讀書，其實兩者亦有共通點，就係都需要提升文昌運令自己逢關過關，學業同事業都步步高陞！至於如何增強文昌運呢？今日就請來玄學家林惠江師傅為大家講解一下如何布置增運風水陣。

文昌位在中宮

文昌氣場主思考，令人思維敏捷和靈感性高，所以善用文昌位，令人專注學業及工作，有助催旺學業及工作運。今年癸卯流年「四綠文曲星」飛臨到中宮，代表文昌位在中央位置，可以在家中的中心位置擺設風水陣來催旺文昌運，但由於香港房屋的中央位置大多是通道，故可另選家中的東南方，或可以用今年當旺的正南方布陣。

4支毛筆提升學業

求學人士如希望能考得優異成績，建議可將書枱或書架放於東南或正南方，同時擺放4支已用墨汁開過的毛筆，並以筆架掛起，四數為文昌之數，用墨汁開了的毛筆，寓意文筆生輝，有墨水則代表有才學。除了毛筆外，亦可以擺放文昌塔，除吸納文昌氣場外，更起到化煞作用。另外，亦可在東南或正南方位的牆身掛上勵志書畫，以堅定學習意志。

工作枱放水種植物

打工仔可以工作枱立向，利用所選方位擺設水種植物，植物可因應辦公枱大小而配合。若然在公司不能擺放植物，亦可以植物圖案、勵志的字畫或枱頭日曆代替，作為催旺文昌氣場之用。另外，又可以用長形或圓形的綠粉晶，放置在工作枱或書架以增強思考力。林師傅表示文昌位放置座位亦應靠牆，因座椅後面空曠的話，意指冇靠山及令人缺乏安全感。

書枱置東南方

如果想小朋友在家裏集中精神溫習和做功課，可選擇在東南或正南方擺設枱椅作為學習方位，而所選方位以寧靜及空氣流通為佳，不應堆放雜物，書枱盡量不對窗，以免容易分散注意力。另外，在書枱上擺設4支水種富貴竹，亦可利用勵志語句，或綠色植物圖片作為電腦桌面（Wallpaper），加強小朋友的學習意志。

文昌誕拜帝君祈福

每年農曆二月初三日（新曆2月22日）為文昌誕，如想加強文昌運，可到文昌廟參拜文昌帝君，祈求功明貴顯。若當天未能前往上香參拜，亦可於潤二月初三日（新曆3月24日）到廟祈福。拜祀用品，除香燭寶衣外，可帶備文昌風水物品，包括葱和芹菜，寓意聰明和勤力，上香後在爐上順時針轉三圈，心念文昌帝君保佑，拜祀祈福後，將風水物品帶回家中，葱及芹菜洗淨後可作為餸菜之用。