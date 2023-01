迪麗熱巴衝出國際　揮低「妙麗」獲選全球最美女演員

內地頂流女星迪麗熱巴貴為新疆美人,除了劇集播放量及代言量成擔當之餘,其標致的五官一直為人稱讚,現時美貌更壓倒多個女星,日前被外國網站「Great Top Ten」 評為「2023全球最美女演員(Top 10 Most Beautiful Actresses around the World 2023)」,登上熱搜引起網友熱議。

迪麗熱巴的實力不可小覷,內地女明星能夠出現在外國網站上,還被評為全球最美的女演員,可想而知,她就是顏值天花板。這次評選名單上總共有10位不同國際的女星,排名順序依次是迪麗熱巴、憑《哈利波特》(Harry Potter)「妙麗」一角成功走紅的英國女星愛瑪沃森(Emma Watson)、《吸血新世紀》的美國女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)、韓國的宋慧喬、憑HBO人氣劇集《白蓮花大酒店》(The White Lotus)走紅的美國性感女星Alexandra Daddario、2020年度全球百大美女排行榜奪冠的土耳其女星漢德埃塞(Hande Erçel)、泰國女星烏拉薩雅斯帕邦德、印裔女星曾於2016年參演電影《極限特工:終極回歸》的迪皮卡·帕度柯妮、澳洲女星凱薩琳蘭福德(Katherine Langford)及憑DC超級英雄「神奇女俠」一角走紅的以色列女星Gal Gadot。

不過這個網站備受網民討論,因為內裏版面簡陋,字體不統一,相片亦不算精選,網民直指幾百美元就可以建立,有網民更質疑迪麗熱巴炒作,不過她的粉絲一致認為偶像實至名歸。