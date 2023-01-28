本日日本：這樣有型嗎？將扭蛋機孭上身

相信大家不時會花錢買個「扭蛋」過過手癮吧！日本玩具廠商TAKARA TOMY旗下的Gacha可算係扭蛋界一大代表品牌，每年有多達逾400種新商品，並於上年12月推出了名為「Let's play Gacha Project 」的項目，炮製不少以 Gacha扭蛋為概念的周邊商品。最新搞作有名為Showy Gacha的背囊，賣點係背囊外觀跟足Gacha扭蛋機的設計，既設有透明窗讓你像真正的扭蛋機一樣自由地展示插圖或照片外，更有可轉動的把手過過手癮（不過不會有扭蛋跌出來）。 除了造型有趣外，功能性也十足，主隔層大小適合擺放 A4 文件和 13 英寸筆記本電腦，並有一個帶拉鏈的內袋和一個用於存放小物品的分隔袋。附背囊更會附送10個空扭蛋殼，可作為飾物盒等使用。即日起至2月26日可在Takara Tomy Arts官方購物網站e-gumi預訂，產品將於7月交付，售9,900日圓（約HK$594）。